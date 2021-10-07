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Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de basketbol heyecanı 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Peki Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplar haberimizde...

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de ilk hafta maçına Kızılyıldız karşısında çıkarak 61-57 kazanan Fenerbahçe Beko, 2. hafta maçında ise Yunan ekibi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı 7 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabakaya Atina'da, Olimpic Sports Center Stadyumu'nda oynanacak.

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı Bein Spors haber kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
 

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