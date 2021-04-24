Pandemi kısıtlamasında boş kalan Adana güzelliği ile büyüledi

Türkiye genelinde risk haritasında kırmıza dönen illerde 4 hafta önce; Adana'da ise 2 hafta önce başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 23 Nisan resmi tatilin de dahi edilmesi ile vatandaşlar 3 gün boyunca sokağa çıkamayacak.

Bahar ayında yeşeren ve çiçekler açan doğada hafta sonları dinlenmek, piknik yapıp stres atmak isteyen vatandaşlar, kısıtlama sebebiyle bu güzelliklerden mahrum kaldı. Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü etrafındaki parklar ve mesire alanları, çocuk cıvıltılarından uzak, tarihinin en sessiz hafta sonlarından birini yaşadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı