Pandemi ne zaman bitecek? Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den merak edilen soruya dikkat çeken yanıt Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan ve bazı ülkerde farklı mutasyonları görülen koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren Alman şirketi BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, ''Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi.

1 6 BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin merak edilen konulara değindi.