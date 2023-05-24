Pandemide ceza yiyenler müjde! Resmi Gazetede açıklanan karara göre Covid-19 cezaları geri ödenecek

Salgın hastalık döneminde ortaya koyulan kurallar uymayanlara kesilen cezalar ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazın sonucu olan karar Resmi Gazete de yayımlandı.

Resmi Gazete de yayımlanan karara göre salgın da ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasakları konu alan cezaların geri alınabilmesi yolu açıldı.

Resmi Gazete kararı

Bu kararda; ceza kesilmesine rağmen günümüze kadar tahsil edilemeyen idari para cezalarının alınmasından feragat edilmiş, aynı sebepten alınmış olan para cezalarının ilgilisine cezaların iade edilmemesinin hukuka aykırı olduğuna, aynı zamanda idari ceza uygulanan kişilerin farklı muameleye tutulmasının hukukta eşitlik ilkesine aykırı olduğuna, kuralın Anayasa'nın 2.ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü.