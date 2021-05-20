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Pandemide hayvanlar terk ediliyor: Edirne'de sokak hayvanı sayısı 2 katına çıktı!

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu pandemide insanların hayvanlarını terk ettiklerini ve sokak hayvanı sayısının 2 kat arttığı açıkladı.

Pandemide hayvanlar terk ediliyor: Edirne'de sokak hayvanı sayısı 2 katına çıktı!

Tüm dünyada yaşanan salgın, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar bu süreçte evlerinde baktıkları hayvanları sokağa terk etti. Bu nedenle Edirne Sokak Hayvanları Barınağında bakılan hayvan sayısında artış yaşandı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, AA muhabirine, bu süreçte sokağa terk edilen hayvanların açlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve köylerden de vatandaşların evcil hayvanlarını mücavir alana bıraktığını anlatan Tanrıkulu, sokaklarda birçok cins köpeğin kaderine terk edildiğini vurguladı.

"BARINAKTAKİ KÖPEK SAYISI YÜZDE 50 ARTTI"

Salgın sürecinde barınakta bakılan köpek sayısının yüzde 50 arttığına dikkati çeken Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"İnsanlar salgından çok etkilendi. Bu etkilenme dolaylı olarak sokak hayvanlarına da yansıdı. İnsanlar ne yazık ki hayvanlarını terk etmeye başladı. Sokak hayvanlarının sayısı 2 katına çıktı. Burası normalde 400 kapasiteli bir barınak. Pandemi öncesi 40 ton mama alıyorsak şimdi hayvanlara 100 ton mama alıyoruz. Her geçen gün de sokağa terk edilen hayvanların sayısı artıyor."

Barınakların geçici olarak hayvanları misafir ettiğini, gerekli tedavi ve bakımın ardından hayvanların tekrar sokağa bırakıldığını aktaran Tanrıkulu, vatandaşlardan bakamayacağı hayvanları almamalarını istedi.

Tanrıkulu, Edirne Belediyesi olarak sadece barınakta değil, sokaklarda da 15 ayrı noktada hayvanseverlerle kedi ve köpekleri beslediklerini sözlerine ekledi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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