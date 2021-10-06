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Panik anları kamerada! ABD'de okula silahlı saldırı

Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan bir lisede meydana geldi. Liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı, saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştığı aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Ülke gündemine oturan olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Texas eyaletinin Arlington kentindeki Timberview Lisesi’ne yapılan silahlı saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre yaralılardan 3'ü öğrenci, 1'i öğretmen.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis, yaralılardan 3’ünün hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, saldırganın 18 yaşındaki Timothy George Simpkins olduğunu bildirdi. Polis, silahlı saldırının öğrenciler arasında çıkan bir kavga sonucu yaşanmış olabileceği üzerinde dururken, saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Arlington Emniyet Müdür Yardımcısı Kevin Kolbye ise yaptığı açıklamada, yaralılardan 2’sinde kurşun yarası olduğunu belirtti. Arlington Polisi, sosyal medyada saldırganın fotoğrafını paylaşarak, halktan saldırganı bulmak için yardım istedi.

Okul saldırının ardından tecrit altına alınırken, okulun güvenli olduğunun açıklanmasının ardından öğrenciler ailelerine teslim edilmek üzere servislerle başka bir bölgeye nakledildi.

ÖĞRENCİLERİN PANİK OLDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinin Arlington kentindeki Timberview Lisesi’ne yapılan silahlı saldırı olayında panik anları kameraya yansıdı.

İşte o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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