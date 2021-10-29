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Panzehir Otu ne demek, TDK'ya göre Panzehir Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Panzehir Otu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Panzehir Otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Panzehir Otu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Panzehir Otu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Panzehir Otu ne demek, TDK'ya göre Panzehir Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Panzehir otu ne demek? Panzehir otu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi panzehir otu kelimesi. Peki panzehir otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre panzehir otu nedir, panzehir otu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PANZEHİR OTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Panzehir otu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre panzehir otu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük, beyaz çiçekli, kökü zehirli, çok yıllık ve otsu bitki (Cynanchum acutum)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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