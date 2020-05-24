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  3. Papa Francis 3 ay sonra ilk kez meydandakileri kutsadı!

Papa Francis 3 ay sonra ilk kez meydandakileri kutsadı!

Koronavirüs salgını sebebiyle Papa Francis, Vatikan’da 3 ay sonra St Peter's Meydanı’nda toplanan Hristiyanları kutsadı.

Papa Francis 3 ay sonra ilk kez meydandakileri kutsadı!

Bir süredir halka görüşmeyen Papa Francis, 3 ay sonra ilk defa meydandakileri kutsadı.

Vatikan’da korona virüs salgını nedeni ile insanların toplu şekilde bir araya gelmesi yasaklanmasının ardından Papa Francis, 3 ay sonra St Peter's Meydanı’nda toplanan Hristiyanları kutsadı. Ülkede kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yüzlerce insan St Peter's Meydanı’nda toplandı.

Vatandaşlar salgın nedeni ile sosyal mesafeye dikkat ederken, 3 ayın ardından Papa Francis, meydana bakan cama çıkarak, meydandakileri kutsadı.

3 AYDIR BOŞ MEYDANI KUTSUYORDU

Papa, salgın nedeni ile 3 aydır boş meydanı kutsuyordu. Papa Francis, kutsamanın ardından meydanda bulunan ekranlar üzerinden Hristiyanlara seslenerek, “Çevremizi korumalı ve onu savunmalıyız. İklim değişikliklerine karşı savunmasız olanları korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Papa Francis 3 ay sonra ilk kez meydandakileri kutsadı!

Papa, ayrıca fosil yakıtların kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.

Papa Francis 3 ay sonra ilk kez meydandakileri kutsadı!Papa Francis 3 ay sonra ilk kez meydandakileri kutsadı!

Spor Editörü

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