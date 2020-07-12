Papa'dan Ayasofya ile ilgili açıklama: "Çok acı verici"

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, haftalık pazar ayinini Aziz Peter Meydanı’nda yapıp vaaz verdi.

Papa Francis, Ayasofya’nın hafta içinde ibadete açılma kararına ilişkin de konuştu.

Türkiye'nin Ayasofya kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Papa Francis, “Aklım İstanbul’da. Ben Azize Sophia’yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla Ayasofya, 86 sene sonra ibadete açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.

Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu ve tapu belgesinde cami vasfının tescilli olduğunu vurgulayan Danıştay, “Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır” demişti.