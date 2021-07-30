Para vermediği için annesini dövdü sonra rehin aldı! Anneyi polisler kurtardı
Kayseri'de annesinden para isteyen 17 yaşındaki Caner B. annesinin para vermemesi üzerine önce sopayla dövdü sonra rehin aldı. 50 yaşındaki Filiz G. polisin düzenlendiği operasyonla kurtarıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşen olayda, madde bağımlısı Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi. Parayı alamayan Caner B., eline geçirdiği sopayla annesini dövüp, rehin aldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Filiz G.’yi kurtardı, Caner B. gözaltına alındı.
Yaralanan Filiz G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.