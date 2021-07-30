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  3. Para vermediği için annesini dövdü sonra rehin aldı! Anneyi polisler kurtardı

Para vermediği için annesini dövdü sonra rehin aldı! Anneyi polisler kurtardı

Kayseri'de annesinden para isteyen 17 yaşındaki Caner B. annesinin para vermemesi üzerine önce sopayla dövdü sonra rehin aldı. 50 yaşındaki Filiz G. polisin düzenlendiği operasyonla kurtarıldı.

Para vermediği için annesini dövdü sonra rehin aldı! Anneyi polisler kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşen olayda, madde bağımlısı Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi. Parayı alamayan Caner B., eline geçirdiği sopayla annesini dövüp, rehin aldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Filiz G.’yi kurtardı, Caner B. gözaltına alındı. 

Para vermediği için annesini dövdü sonra rehin aldı! Anneyi polisler kurtardı

Yaralanan Filiz G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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