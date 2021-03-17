Paraguay'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Paraguay'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Paraguay Cumhuriyeti, Güney Amerika'da bir ülkedir. Denize kıyısı olmayan ülke, güneyi ile güneybatısında Arjantin, kuzeyi ile kuzeydoğusunda Brezilya, kuzeybatısında ise, Bolivya ile çevrelenmiştir.

Paraguay'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Paraguay 6672631 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 104. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00086 olduğu görülmektedir.

Paraguay'ın Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Paraguay'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Paraguay'ın yüz ölçümü 399027 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Paraguay'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 9450 km² Karasal Alan : 397302 km²

Paraguay'ın Haritadaki Yeri / Konumu