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Paraguay'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Paraguay'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Paraguay'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Paraguay'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Paraguay'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Paraguay'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Paraguay Cumhuriyeti, Güney Amerika'da bir ülkedir. Denize kıyısı olmayan ülke, güneyi ile güneybatısında Arjantin, kuzeyi ile kuzeydoğusunda Brezilya, kuzeybatısında ise, Bolivya ile çevrelenmiştir.

Paraguay'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Paraguay 6672631 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 104. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00086 olduğu görülmektedir.

Paraguay'ın Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Paraguay'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Paraguay'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Paraguay'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Paraguay'ın yüz ölçümü 399027 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Paraguay'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 9450  km²    Karasal Alan : 397302 km²

Paraguay'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Paraguay'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Paraguay'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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