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  3. Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Motta, Gençlerbirliği'nde!

Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Motta, Gençlerbirliği'nde!

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, yeni sezon öncesinde transferlerine devam ediyor. Robert Piris da Motta, Gençlerbirliği'nin kadrosuna katıldı.

Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Motta, Gençlerbirliği'nde!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta'yı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta ile satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı.

Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Motta, Gençlerbirliği'nde!

Paraguay'da futbola başladıktan sonra Arjantin'de San Lorenzo takımında görev yapan Motta, son olarak Brezilya ekibi Flamengo'da forma giydi.

Robert Piris da Motta'nın imza töreninde Gençlerbirliği Kulüp Saymanı Murat Öngelen yer aldı.

26 Temmuz 1994 doğumlu olan Motta, 26 yaşında. Kariyerine 2015 yılında başlayan orta saha oyuncusu, son olarak Flamengo'da forma giymişti. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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