Paribu Box'ın açılışı 10 Aralık tarihinde yapılacak. Paribu’nun mobil ve web uygulamasında TL, USDT ve Fan sekmelerinin yanı sıra Box sekmesi üzerinden de işlem gerçekleştirebilme imkanı bulunacak. Bu bağlamda, Paribu Box nedir? Paribu Box uygulaması piyasaya çıktı mı?

PARİBU BOX NEDİR?

Paribu firması kullanıcılardan gelen yoğun istek üzerine bu segmentin açıldığını ifade etti. Kullanıcılar uygulama hayata geçirildikten sonra; Paribu mobil ve web uygulamalarında TL, USDT ve Fan sekmelerinin yanı sıra, Box sekmesi üzerinden de işlem yapabilecekler.

Paribu Box resmi sitesinde şu şekilde tanıtılıyor:

"Box; henüz geliştirme sürecinin erken aşamalarında olan, son ürün olarak vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini öngörmenin çok erken olduğu yahut halihazırda mümkün olmadığı ancak bir soruna ürettiği çözümle veya geliştirmeyi hedeflediği yapıyla umut vadeden “erken dönem proje” olarak adlandırılabilecek projelere ait kripto varlıkların alınıp satılabilmesi için oluşturulmuştur."

PARİBU BOX'IN DİĞER SEKMELERDEN FARKI?

Paribu'da kripto para listeleme kriterleri 18 ana, 56 alt kategoriye ayrılmaktadır. Sözü edilen projenin geliştirme kalitesini ve sürekliliğini, topluluğu için erişilebilirliğini, projenin bir soruna çözüm üretme hedefi taşımasını, piyasa derinliğini, güvenlik değerlendirmesini, ekonomisini, gelişim karnesini ve daha pek çok özelliğini incelemektedir.

Paribu’nun ana listesinde yer alan kriterler gelişim aşamasının erken dönemlerindeki projeler için erişilebilir bir sınır değildir. Bu yüzden Paribu, kullanıcılarına bazı erken dönem projelerine ait kripto varlıkları alıp satma imkanı tanıyacak, yeni bir pazar olarak Box sekmesini sunacak.

PARİBU BOX UYGULAMASI PİYASAYA ÇIKTI MI?

Paribu Box 10 Aralık tarihinde hizmete açılacak. İlerleyen dönemde Metaverse dışındaki proje ürünlerinin de ev sahipliğini üstlenecek.