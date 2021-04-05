Paribu neden açılmıyor, çöktü mü? Türk Lirası ile kripto para alım satımına izin veren borsa Paribu, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Paribu kullanıcıları uygulamayı kullanmakta zorluk yaşayınca, Paribu neden açılmıyor, çöktü mü? başlıklarıyla mevcut sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Biz de sizler için merak edilen sorunun yanıtını haberimizde derledik...

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Bitcoin dahil birçok kripto para biriminin TL ile alım satımına izin veren borsa Paribu, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı uygulamayı kullanmakta güçlük çektiğini ifade ederken, Paribu neden açılmıyor, çöktü mü? sorularını araştırılmaya başlandı. Haberimizde soruların yanıtına yer verdik. PARİBU NEDEN AÇIKMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ? Belirli kripto paraların aşırı değer kazanmasının ardından yatırımcılar Paribu'dan işlem yapamadı. İşlemlerin yavaşlaması ardından uygulama, 'İşlem yoğunluğu sebebiyle veriler gecikmeli olarak güncellenmektedir' şeklinde uyarı verdi. Paribu'nun işlem yoğunluğu nedeniyle yavaşlaması Twitter'da gündem oldu. paribu