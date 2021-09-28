Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 2. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Bu kapsamda Paris Saint-Germain ile Manchester City karşılaşacak. Heyecan dolu bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

PARİS SAİNT-GERMAİN - MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.

Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Pau Cebrian Devis yönetecek.

PARİS SAİNT-GERMAİN - MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

PARİS SAİNT-GERMAİN - MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacaktır. Exxen şifreli bir platform olduğundan bu baçı izlemek isteyen kişilerin üyelik satın alması gerekmektedir. Satın alma işleminin ardından maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.