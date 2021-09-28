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Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı Paris Saint-Germain ile Manchester City'nin karşılaşacağı maçla sürecek. Bu heyecan dolu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internette Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 2. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Bu kapsamda Paris Saint-Germain ile Manchester City karşılaşacak. Heyecan dolu bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

PARİS SAİNT-GERMAİN - MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.

Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Pau Cebrian Devis yönetecek.

PARİS SAİNT-GERMAİN - MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

PARİS SAİNT-GERMAİN - MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacaktır. Exxen şifreli bir platform olduğundan bu baçı izlemek isteyen kişilerin üyelik satın alması gerekmektedir. Satın alma işleminin ardından maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

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