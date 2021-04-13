Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı özeti izle 1-0! Chupo Moting attı, Neymar direklere takıldı
UEFA Şampiyonlar Liginde erken final olarak tabir edilen çeyrek final eşleşmesinde Paris Saint Germain - Bayern Münih rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmayı deplasmanda 3-2 kazanan PSG, sahasında rakibine 1-0 yenilse de tur atlayan taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan Paris Saint Germain - Bayern Münih maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti.
PSG 3-2'nin rövanşında rakibine 1-0'lık skorla yenilse de tur atlamayı başardı.
Paris Saint Germain - Bayern Münih maçının tek golü 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'ten geldi.
Paris Saint Germain yarı finalde Manchester City - Borussia Dortmund eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.
PARİS SAİNT GERMAİN (PSG)- BAYERN MÜNİH MAÇI ÖZET İZLE
Paris Saint Germain - Bayern Münih maçı özetini Bein Sports'tan da izleyebilirsiniz.