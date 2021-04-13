Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı özeti izle 1-0! Chupo Moting attı, Neymar direklere takıldı UEFA Şampiyonlar Liginde erken final olarak tabir edilen çeyrek final eşleşmesinde Paris Saint Germain - Bayern Münih rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmayı deplasmanda 3-2 kazanan PSG, sahasında rakibine 1-0 yenilse de tur atlayan taraf oldu.

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