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  3. Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı özeti izle 1-0! Chupo Moting attı, Neymar direklere takıldı

Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı özeti izle 1-0! Chupo Moting attı, Neymar direklere takıldı

UEFA Şampiyonlar Liginde erken final olarak tabir edilen çeyrek final eşleşmesinde Paris Saint Germain - Bayern Münih rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmayı deplasmanda 3-2 kazanan PSG, sahasında rakibine 1-0 yenilse de tur atlayan taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan Paris Saint Germain - Bayern Münih maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti.

PSG 3-2'nin rövanşında rakibine 1-0'lık skorla yenilse de tur atlamayı başardı.

Paris Saint Germain - Bayern Münih maçının tek golü 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'ten geldi.

Paris Saint Germain yarı finalde Manchester City - Borussia Dortmund eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG)- BAYERN MÜNİH MAÇI ÖZET İZLE

Paris Saint Germain - Bayern Münih maçı özetini Bein Sports'tan da izleyebilirsiniz.

Maçın özetini izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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