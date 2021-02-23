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Paris'te alkol tüketimi yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs tedbirleri kapsamında belirli saatler arasında alkol tüketimine yasak geldi.

Paris'te alkol tüketimi yasaklandı

Fransa'da Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada Paris'te havaların ısınmasıyla hafta sonu alkol tüketimi amaçlı kalabalıkların gözlemlendiğini belirtti.
Paris'in 2 bölgesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alkol kullanımına yasak getirildi.

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11.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA ALKOL YASAK

Yapılan açıklamada, halka açık alanlarda alkol tüketiminin yapıldığını ve bu durumun kalabalığa zemin hazırlayarak virüsün yayılma hızını arttırma olasılığı nedeniyle salgın tedbirlerine aykırılık olduğundan bahsedildi. Başkentin 5. bölgesindeki Buci caddesi ile 6. bölgesindeki Contrescarpe meydanında 11.00-18.00 saatlerinde alkol tüketiminin yasaklandığı duyuruldu. Yasağın bugünden itibaren 15 gün boyunca geçerli olacağını ve yasağa uymayanların 135 euro ceza ödeyecekleri açıklandı.

 

 

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