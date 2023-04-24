Parke Çeşitleri Nelerdir! Ne Tür Parkeler Tercih Edilmeli! Bakımı Nasıl Yapılır

Parkenin evlere giriş öyküsü yıllar önce başlamaktadır. Hatta Osmanlı devleti dönemlerinde bir iç mekânlar da parkeyle rastlanmaktadır. Temel olarak beton arma evlerde soğuğu önlemek amacı için kullanılmak da olup, zeminin daha geç deforme olmasını sağlamak amacının yanı sıra güzel bir görünüm elde edilmesi için kullanılmaktadır.

O dönemlerde parke doğal ağaçlardan elde edilmekteydi. Çevresel etkileri ve maliyeti sebebi ile zamanla alternatif olabilecek yeni yöntemler geliştirilmektedir. Lam inat parke bu tür bir gereksinimin sonucun da üretilmektedir. Lam inat malzeme ilk olarak İsveç’te üretilmekteydi.1980 yıllarında Avrupa da satışı başlamıştır. Parke çeşitleri çevre dostu ve ekonomik bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Ve kısa süre içerisinde günümüz son teknolojisine göre yaygınlaşmaya başlamıştır.

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Parke daha çok mekânların iç zeminleri için kullanılmaktadır. Hatta mekânların iç döşeme çeşitleri arasında yerini almaktadır. Bellim oranlarda ve şekillerde ahşabın kullanıldığı ya da ahşap görünümünün elde edildiği özel yöntemlerle üretilmektedir. Parkenin modeline ve uygulanan zeminin tipine göre farklı şekillerde döşemesi sağlanmaktadır. Parke çeşitleri evlerde her alanda kullanılabildiği gibi, işyerlerinin vazgeçilmez haline gelmektedir. Ayrıca alışveriş mağazalarının, eğitim ve sağlık kurumlarının süper ekonomik malzemeleri arasındadır.

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Parke Ne İşe Yarar?

Parke ev ortamlarının özellikle odalarda en çok kullanılan iç mekân döşemesidir. Ve en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Diğer döşeme çeşitleri ile karşılaştırılırsa parkenin kullanım avantajları bu tercihin sebepleri arasında yer almaktadır. Parke günümüz insanlarının vazgeçilmesi arasında yerini alırken kullanım dezavantajları sağlamaktadır. Kolay silinebildiği için kullanımı çok fazladır.

Parke Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Temizliği kolaydır

Güvenli olmasıdır

Doku, renk ve desen çeşitliliği

Doğal görünüm sağlaması

Her bütçe için bulunabilen modeller arasında yerini almaktadır.

Banyolarda ise su alma ve nemlenme olasılığı yüksek olan banyo ve tuvaletlerde kullanımı risklidir. Bu gibi alanlarda fayans döşemesi ile daha çok karşılaşılmaktadır. Parke çeşitleri son dönemlerde ise suya dayanıklı parke çeşitleri, bu algıyı yıkarak parkeyi mutfak ve banyolarda da kullanılmaya başlanmıştır. Parkenin kullanım yaygınlığı arttıkça sürekli taleplerde artmaya başlamaktadır. Parke bunun için farklı modeller üretilmeye başlanmıştır. Hatta bugüne özel parkenin kalite ve modelde parkeler bulunmaktadır.

Parke Çeşitleri Nelerdir?

Masif parke, herhangi bir katkı maddesi eklenmeden tamamen ağaçtan doğal olarak üretilmektedir. Akımı zor ve işçiliği yüksek olması nedeniyle dayanaklığı önemli bir yere sahiptir. Dayanaklığı yüksek ağaçların tomruklarından elde edilir. Masif parke üretiminde en çok tercih edilen ağaç türleri kayın, ceviz ve bambu gibi ağaçların yanı sıra akçaağaçlardan üretim sağlanır.

Lamine parke, masif parke gibi doğal ahşaptan elde edilmektedir. Lam inat parke, lam inat parkede ağaç tomrukları yerine talaş kullanılmaktadır. Talaş preslenerek üzerine reçine emdirilen kağıt kullanılmaktadır. Katmanlara arasında ağaç yerine kaplama MDF ya da HDF denilen lif tabakaları kullanılmaktadır.