Parnasizm ne demek, TDK'ya göre Parnasizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Parnasizm ne demek? Parnasizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi parnasizm kelimesi. Peki parnasizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre parnasizm nedir, parnasizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARNASİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Parnasizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Parnasizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre parnasizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Sanat sanat içindir` ilkesini benimseyen, genellikle şiirde kendini gösteren bir edebiyat akımı

