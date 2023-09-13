Paşınyan açık açık Putine meydan okudu 'Ülkeye adım atarsa tutuklanacak'' Rusya'dan açıklama geldi!

Ermenistan'dan Rusya'yı kızdıracak adım geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, son günlerde en çok tartışılan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını duyurdu.

ÜLKEYE AYAK BASARSA TUTUKLANACAK

Ermenistan hükümetinin Roma Tüzüğü'nü parlamentoya gönderdiğini hatırlatan Paşinyan, "Hükümet, Roma Tüzüğü'nü parlamentoya gönderdi ve Roma Tüzüğü benim talebim doğrultusunda milletvekillerimizin desteğiyle onaylanacaktır. Bu da Ermenistan-Rus ilişkileriyle bağlantılı değil, Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgilidir." dedi.

Ermenistan'ın 1 Ekim 1999'da imzaladığı Roma Tüzüğü o tarihten bu yana parlamentoda onay bekliyor. Tüzüğün Ermenistan'da onaylanması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

RUSYADAN AÇIKLAMA GELDİ!

Rusya ile Ermenistan arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olmamız stratejik bir hataydı." dedi. Hemen ardından Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni ve ABD birliklerinin bu ay içinde 9 günlük bir tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Moskova'dan yapılan açıklamada ise "Ermenistan, Batı'nın aracına dönüşmemeli." ifadeleri yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı olmadığını belirterek, "Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini Prag'ta imzaladığı belge ile kabul etti" dedi. Gerilimin tırmanmaya devam ederken bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.

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"ERMENİSTAN HİÇ BİR ZAMAN DÜŞMAN OLMADI VE OLMAYACAK"

Ermenistan'ın düşmanı olmadıklarını söyleyen Zaharova, bu durumun değişmeyeceğini dile getirdi. Zaharova, RIA Novosti'ye verdiği demeçte şunları söyledi: Rusya karşısında düşman aramaya gerek yok. Rusya hiçbir zaman Ermenistan'ın düşmanı olmadı ve olmayacak; asla olmayacak.

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