Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?

Sonbaharda görülen ve havaların bir hayli ısınmasına neden olan pastırma sıcaklarının 2022 yılında ne zaman etkili olacağı merak ediliyor. Peki Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?

Kış soğukları kendisini hissettirmeye başlarken vatandaşlar pastırma sıcaklarının ne zaman etkili olacağını araştırma başladı. Özellikle yaz ayından esintiler sunan pastırma sıcakları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Pastırma yazı nedir, ne zaman olur? sorularının yanı sıra Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022?

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?

PASTIRMA YAZI NEDİR, NE ZAMAN OLUR?

Pastırma yazı, Kayseri'nin önemli lezzetlerinden olan pastırmanın bu dönemde hazırlanması nedeniyle bu isimle anılır. Pastırma, gece ve gündüz sıcaklarının birbirine yakın olması nedeniyle bu dönemde istenen kuruluğa erişebilir.

Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Pastırma sıcakları, sonbaharda ekim ayının sonu ve kasım ayının ortalarında görülmektedir. Bu dönemde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olduğu için bu tabir kullanılır. Birkaç gün ya da bir hafta sürebilir.

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?

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