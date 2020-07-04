Sakarya Hendek'teki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda dün bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.Yaşanan şiddetli patlamanın ardından, 4 işçi öldü,114'ü yaralandı ve 3 işçi de aranıyor.Enkaza dönen fabrikada patlamaların uzun süre devam etmesi üzerine, ekipler yakından müdahalede zorlandı.

Denetlemelerin sık sık yapıldığı söylenen fabrikanın sahibi Genel müdür Yaşar Coşkun sessizliğini bozdu.Coşkun; "İncelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacak.Önceliğimiz kayıplarımızın bulunması. İnşallah sağ salim ulaşılır 3 çalışanımıza" şeklinde konuştu.

Patlamada, Yaşar Coşkun’un oğlu Hüseyin Can Coşkun ellerinden, baldızının oğlu Ahmet Çağırıcı’nın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

"AVRUPA'NIN EN GÜVENLİSİ"

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı olan Yaşar Coşkun, 2009, 2011 ve 2014’te patlamanın meydana geldiği fabrikanın ”Avrupa’nın en büyük ve en güvenli havai fişek fabrikası” olduğunu söylemişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.