PAÜ koşu pistinde can güvenliği hiçe sayıldı, insanların arasında araç test sürüşü yaptılar

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Tesisleri koşu pistinde antrenman yapan sporcular, sadece insanların bulunması gereken pistte, araç test sürüşüne izin verilmesi nedeniyle can güvenliklerinin tehlikeye atıldığını iddia etti.

Antrenman yapmak için PAÜ Spor Tesisleri koşu pistine gelen genç sporcular, hiç ummadıkları bir manzara ile karşılaştı. Koşu pistinde Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin prototip olarak hazırladıkları otomobilin test sürüşünün yapıldığını gören sporcular, yaşanabilecek bir kaza riski altında antrenman yapmak zorunda kaldı.

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İNSANLARIN HAYATI HİÇE SAYILDI

Koşu pistindeki test sürüşü, sporcuların antrenman sahasında bulunmasına aldırmaksızın saatlerce devam etti. Sporcular, can güvenliklerini riske atan prototip aracın, 2 saat süren test sürüşünü tamamlayıp koşu pistini terk etmesiyle rahat bir nefes aldı.

CAN GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILDI

PAÜ Sosyal Tesislerinde otururken karşılaştıkları bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, tepkilerini "Bu tam bir rezalet. Sporcuların can güvenliğini tehlikeye atıldı. PAÜ Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi öğrencilerine spor pistinde otomobil test sürüş izni verdi ise PAÜ koşu pistinin antrenmana kapatılması gerekirdi. Eğer böyle bir izin verilmediyse, bu rezaletin sorumlusu kimdir? Bir kaza yaşansa bunun hesabını kim verecek?" sözleriyle dile getirdi.