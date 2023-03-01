Paul Kalambayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Kalambayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paul Kalambayi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Kalambayi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.