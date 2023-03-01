Paul Kalambayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Kalambayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Kalambayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Kalambayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Kalambayi 9 Temmuz 1999 tarihinde Dulwich şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İngiltere,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Kalambayi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Kalambayi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Paul Kalambayi'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Paul Kalambayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Kalambayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında AFC Wimbledon
9 Şubat 2018 yılında Tonbridge
10 Mart 2018 yılında AFC Wimbledon
Paul Kalambayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Kalambayi şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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