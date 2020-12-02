Payasspor 1 - 0 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Payasspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Payasspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Payasspor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Payasspor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Payasspor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Payasspor -Nevşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Payasspor Nevşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri
Sinan Dereci(hakem), Akın Karabacak(1. Yardımcı Hakem), Volkan Kaan Topal(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kalcıoğlu(dördüncü Hakem)
Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 4. Doğukan Ateş, 5. Süleyman Ergün, 3. Ekrem Çalışanlar, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 17. Yasin Çakaloğlu, 70. Hamza Türkmen, 59. Vedat Saygı, 61. Tevfik Şanver
Yedekler
28. Erkan Anapa, 19. Ercan Dişkaya, 10. Ertaç Bağcı, 41. Mert Yavuz, 14. Hakkı Yıldız, 23. Oğuzhan Kuş, 33. Ferhat Şahan Uçar
Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin
Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural
Yedekler
33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 17. Muhammet Yeşilyurt, 25. Emre Torun, 50. Hamza Küçükköylü, 61. Ahmet Eren, 67. Emre Bakır
Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|12
|9
|2
|1
|16
|5
|29
|11
|2
|1928 Bucaspor
|12
|8
|2
|2
|23
|9
|26
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|12
|9
|21
|3
|4
|Edirnespor
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|20
|3
|5
|Ofspor
|11
|5
|4
|2
|18
|14
|19
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|11
|5
|3
|3
|11
|9
|18
|2
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|12
|5
|2
|5
|16
|11
|17
|5
|8
|Belediye Derincespor
|12
|4
|5
|3
|15
|11
|17
|4
|9
|Artvin Hopaspor
|12
|5
|1
|6
|19
|24
|16
|-5
|10
|Nevşehir Belediyespor
|12
|4
|2
|6
|12
|13
|14
|-1
|11
|Çankaya FK
|10
|4
|1
|5
|9
|11
|13
|-2
|12
|Payasspor
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|12
|-3
|13
|Kızılcabölükspor
|12
|3
|3
|6
|15
|20
|12
|-5
|14
|1877 Alemdağspor
|12
|3
|3
|6
|15
|23
|12
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|12
|1
|4
|7
|11
|22
|7
|-11
|16
|Manisaspor
|12
|1
|4
|7
|8
|19
|7
|-11
Fikstür
|02.12.2020
|1928 Bucaspor
|1-1
|Çankaya FK
|02.12.2020
|1877 Alemdağspor
|1-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|02.12.2020
|Payasspor
|1-0
|Nevşehir Belediyespor
|02.12.2020
|Manisaspor
|1-1
|Fatsa Belediyespor
|02.12.2020
|Diyarbekirspor
|1-1
|Ofspor
|02.12.2020
|Belediye Derincespor
|4-1
|Kemerspor 2003
|02.12.2020
|Artvin Hopaspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|02.12.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-1
|Edirnespor