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Payasspor 1 - 0 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Payasspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Payasspor 1 - 0 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Payasspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Payasspor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Payasspor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Payasspor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Payasspor -Nevşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Payasspor Nevşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri 
Sinan Dereci(hakem), Akın Karabacak(1. Yardımcı Hakem), Volkan Kaan Topal(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kalcıoğlu(dördüncü Hakem)

PAYASSPORPayasspor

Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 4. Doğukan Ateş, 5. Süleyman Ergün, 3. Ekrem Çalışanlar, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 17. Yasin Çakaloğlu, 70. Hamza Türkmen, 59. Vedat Saygı, 61. Tevfik Şanver

Yedekler
28. Erkan Anapa, 19. Ercan Dişkaya, 10. Ertaç Bağcı, 41. Mert Yavuz, 14. Hakkı Yıldız, 23. Oğuzhan Kuş, 33. Ferhat Şahan Uçar

Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin

NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural

Yedekler
33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 17. Muhammet Yeşilyurt, 25. Emre Torun, 50. Hamza Küçükköylü, 61. Ahmet Eren, 67. Emre Bakır

Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor129211652911
21928 Bucaspor128222392614
3Fatsa Belediyespor12633129213
4Edirnespor126241815203
5Ofspor115421814194
6Arnavutköy Belediye11533119182
7Yeşilyurt Belediyespor125251611175
8Belediye Derincespor124531511174
9Artvin Hopaspor12516192416-5
10Nevşehir Belediyespor12426121314-1
11Çankaya FK1041591113-2
12Payasspor12336141712-3
13Kızılcabölükspor12336152012-5
141877 Alemdağspor12336152312-8
15Antalya Kemerspor1214711227-11
16Manisaspor121478197-11

Fikstür

02.12.20201928 Bucaspor1-1Çankaya FK
02.12.20201877 Alemdağspor1-3Yeşilyurt Belediyespor
02.12.2020Payasspor1-0Nevşehir Belediyespor
02.12.2020Manisaspor1-1Fatsa Belediyespor
02.12.2020Diyarbekirspor1-1Ofspor
02.12.2020Belediye Derincespor4-1Kemerspor 2003
02.12.2020Artvin Hopaspor1-2Kızılcabölükspor
02.12.2020Arnavutköy Belediye1-1Edirnespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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