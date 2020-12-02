Payasspor 1 - 0 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Payasspor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Payasspor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Payasspor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Payasspor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Payasspor -Nevşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Payasspor Nevşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri

Sinan Dereci(hakem), Akın Karabacak(1. Yardımcı Hakem), Volkan Kaan Topal(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kalcıoğlu(dördüncü Hakem)

Payasspor

Payasspor İlk 11

1. Suphi Dağ, 4. Doğukan Ateş, 5. Süleyman Ergün, 3. Ekrem Çalışanlar, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 17. Yasin Çakaloğlu, 70. Hamza Türkmen, 59. Vedat Saygı, 61. Tevfik Şanver



Yedekler

28. Erkan Anapa, 19. Ercan Dişkaya, 10. Ertaç Bağcı, 41. Mert Yavuz, 14. Hakkı Yıldız, 23. Oğuzhan Kuş, 33. Ferhat Şahan Uçar



Teknik Sorumlu

Mehmet Seçkin

Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural



Yedekler

33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 17. Muhammet Yeşilyurt, 25. Emre Torun, 50. Hamza Küçükköylü, 61. Ahmet Eren, 67. Emre Bakır



Teknik Sorumlu

Mert Korkmaz

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 12 9 2 1 16 5 29 11 2 1928 Bucaspor 12 8 2 2 23 9 26 14 3 Fatsa Belediyespor 12 6 3 3 12 9 21 3 4 Edirnespor 12 6 2 4 18 15 20 3 5 Ofspor 11 5 4 2 18 14 19 4 6 Arnavutköy Belediye 11 5 3 3 11 9 18 2 7 Yeşilyurt Belediyespor 12 5 2 5 16 11 17 5 8 Belediye Derincespor 12 4 5 3 15 11 17 4 9 Artvin Hopaspor 12 5 1 6 19 24 16 -5 10 Nevşehir Belediyespor 12 4 2 6 12 13 14 -1 11 Çankaya FK 10 4 1 5 9 11 13 -2 12 Payasspor 12 3 3 6 14 17 12 -3 13 Kızılcabölükspor 12 3 3 6 15 20 12 -5 14 1877 Alemdağspor 12 3 3 6 15 23 12 -8 15 Antalya Kemerspor 12 1 4 7 11 22 7 -11 16 Manisaspor 12 1 4 7 8 19 7 -11

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