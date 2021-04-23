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Payasspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Payasspor, Diyarbekir Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Payasspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Payasspor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Payasspor ve Diyarbekir Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Payasspor sahasında Diyarbekir Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Payasspor - Diyarbekir Spor maçı skoru ne oldu?

Payasspor, Diyarbekir Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Payasspor -Diyarbekir Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Payasspor Diyarbekir Spor Maçının Hakemleri 
Hasan Kaçar(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Harun Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Alper Cesur(dördüncü Hakem)

PAYASSPORPayasspor

Payasspor İlk 11
28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 4. Doğukan Ateş, 11. Hasan Aktürk, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 16. Eren Köroğlu, 17. Yasin Çakaloğlu, 23. Oğuzhan Kuş, 35. Berkant Taşkıran, 70. Hamza Türkmen, 77. Samed Aytekin

Yedekler
21. Emir Çakmak, 29. Ömer Can Keser, 64. Furkan Tuğrul İnan, 33. Ferhat Şahan Uçar

Teknik Sorumlu


Goller
Muhammet Ali Yenilmez,37.dk (h)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Samed Aytekin 73.dk, Erkan Anapa 85.dk, Hamza Türkmen 55.dk

Oyuna Girenler
Ömer Can Keser 73.dk, Emir Çakmak 85.dk, Ferhat Şahan Uçar 55.dk

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 7. Baran Işık, 14. Emir Can Sayar, 20. Mustafa Pınar, 21. Okan Dernek, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 19. Reşo Akın, 53. Maksut Birben, 66. Mehmet Atik, 67. Murathan Buruş, 91. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu
Şenol Demir

Goller
Baran Işık,20.dk (f), Okan Dernek,22.dk (f), Okan Dernek,26.dk (h)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Hakkı İsmet Şimşek 67.dk, Ferhat Çoban 67.dk, Salih Şenbaş 80.dk, Mehmet Fuat Gölbaşı 80.dk, Okan Dernek 80.dk

Oyuna Girenler
Murathan Buruş 67.dk, Enes Keskin 67.dk, Süleyman Enes Özer 80.dk, Onat Kutay Kurt 80.dk, Maksut Birben 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor28197255176438
2Diyarbekirspor28197241176424
3Yeşilyurt Belediyespor28165747245323
4Ofspor281310541304911
5Arnavutköy Belediye28137840294611
6Edirnespor2811893331412
7Belediye Derincespor281010837274010
8Fatsa Belediyespor2810810222838-6
9Artvin Hopaspor289910394136-2
10Kızılcabölükspor2881010293134-2
11Nevşehir Belediyespor2887132727310
121877 Alemdağspor288515354829-13
13Çankaya FK288416234628-23
14Antalya Kemerspor286616254624-21
15Payasspor285815284823-20
16Manisaspor281918205212-32

Fikstür

21.04.2021Payasspor1-3Diyarbekirspor
21.04.2021Nevşehir Belediyespor0-0Kızılcabölükspor
21.04.2021Manisaspor1-2Edirnespor
21.04.2021Belediye Derincespor1-2Ofspor
21.04.2021Artvin Hopaspor2-2Yeşilyurt Belediyespor
21.04.2021Arnavutköy Belediye3-1Kemerspor 2003
21.04.20211877 Alemdağspor1-2Çankaya FK
21.04.20211928 Bucaspor4-0Fatsa Belediyespor
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