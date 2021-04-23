Payasspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Payasspor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Payasspor ve Diyarbekir Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Payasspor sahasında Diyarbekir Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Payasspor - Diyarbekir Spor maçı skoru ne oldu? Payasspor, Diyarbekir Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Payasspor -Diyarbekir Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı - Hatay



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Payasspor Diyarbekir Spor Maçının Hakemleri

Hasan Kaçar(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Harun Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Alper Cesur(dördüncü Hakem)

Payasspor

Payasspor İlk 11

28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 4. Doğukan Ateş, 11. Hasan Aktürk, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 16. Eren Köroğlu, 17. Yasin Çakaloğlu, 23. Oğuzhan Kuş, 35. Berkant Taşkıran, 70. Hamza Türkmen, 77. Samed Aytekin



Yedekler

21. Emir Çakmak, 29. Ömer Can Keser, 64. Furkan Tuğrul İnan, 33. Ferhat Şahan Uçar



Teknik Sorumlu





Goller

Muhammet Ali Yenilmez,37.dk (h)



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

Samed Aytekin 73.dk, Erkan Anapa 85.dk, Hamza Türkmen 55.dk



Oyuna Girenler

Ömer Can Keser 73.dk, Emir Çakmak 85.dk, Ferhat Şahan Uçar 55.dk

Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 7. Baran Işık, 14. Emir Can Sayar, 20. Mustafa Pınar, 21. Okan Dernek, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 19. Reşo Akın, 53. Maksut Birben, 66. Mehmet Atik, 67. Murathan Buruş, 91. Onat Kutay Kurt



Teknik Sorumlu

Şenol Demir



Goller

Baran Işık,20.dk (f), Okan Dernek,22.dk (f), Okan Dernek,26.dk (h)



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

Hakkı İsmet Şimşek 67.dk, Ferhat Çoban 67.dk, Salih Şenbaş 80.dk, Mehmet Fuat Gölbaşı 80.dk, Okan Dernek 80.dk



Oyuna Girenler

Murathan Buruş 67.dk, Enes Keskin 67.dk, Süleyman Enes Özer 80.dk, Onat Kutay Kurt 80.dk, Maksut Birben 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 28 19 7 2 55 17 64 38 2 Diyarbekirspor 28 19 7 2 41 17 64 24 3 Yeşilyurt Belediyespor 28 16 5 7 47 24 53 23 4 Ofspor 28 13 10 5 41 30 49 11 5 Arnavutköy Belediye 28 13 7 8 40 29 46 11 6 Edirnespor 28 11 8 9 33 31 41 2 7 Belediye Derincespor 28 10 10 8 37 27 40 10 8 Fatsa Belediyespor 28 10 8 10 22 28 38 -6 9 Artvin Hopaspor 28 9 9 10 39 41 36 -2 10 Kızılcabölükspor 28 8 10 10 29 31 34 -2 11 Nevşehir Belediyespor 28 8 7 13 27 27 31 0 12 1877 Alemdağspor 28 8 5 15 35 48 29 -13 13 Çankaya FK 28 8 4 16 23 46 28 -23 14 Antalya Kemerspor 28 6 6 16 25 46 24 -21 15 Payasspor 28 5 8 15 28 48 23 -20 16 Manisaspor 28 1 9 18 20 52 12 -32

Fikstür