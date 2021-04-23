Payasspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Payasspor, Diyarbekir Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Payasspor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Payasspor ve Diyarbekir Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Payasspor sahasında Diyarbekir Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Payasspor - Diyarbekir Spor maçı skoru ne oldu?
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Payasspor -Diyarbekir Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Payasspor Diyarbekir Spor Maçının Hakemleri
Hasan Kaçar(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Harun Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Alper Cesur(dördüncü Hakem)
Payasspor İlk 11
28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 4. Doğukan Ateş, 11. Hasan Aktürk, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 16. Eren Köroğlu, 17. Yasin Çakaloğlu, 23. Oğuzhan Kuş, 35. Berkant Taşkıran, 70. Hamza Türkmen, 77. Samed Aytekin
Yedekler
21. Emir Çakmak, 29. Ömer Can Keser, 64. Furkan Tuğrul İnan, 33. Ferhat Şahan Uçar
Teknik Sorumlu
Goller
Muhammet Ali Yenilmez,37.dk (h)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Samed Aytekin 73.dk, Erkan Anapa 85.dk, Hamza Türkmen 55.dk
Oyuna Girenler
Ömer Can Keser 73.dk, Emir Çakmak 85.dk, Ferhat Şahan Uçar 55.dk
Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 7. Baran Işık, 14. Emir Can Sayar, 20. Mustafa Pınar, 21. Okan Dernek, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 55. Ethem Ercan Pülgir, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı
Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 19. Reşo Akın, 53. Maksut Birben, 66. Mehmet Atik, 67. Murathan Buruş, 91. Onat Kutay Kurt
Teknik Sorumlu
Şenol Demir
Goller
Baran Işık,20.dk (f), Okan Dernek,22.dk (f), Okan Dernek,26.dk (h)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Hakkı İsmet Şimşek 67.dk, Ferhat Çoban 67.dk, Salih Şenbaş 80.dk, Mehmet Fuat Gölbaşı 80.dk, Okan Dernek 80.dk
Oyuna Girenler
Murathan Buruş 67.dk, Enes Keskin 67.dk, Süleyman Enes Özer 80.dk, Onat Kutay Kurt 80.dk, Maksut Birben 80.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|28
|19
|7
|2
|55
|17
|64
|38
|2
|Diyarbekirspor
|28
|19
|7
|2
|41
|17
|64
|24
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|28
|16
|5
|7
|47
|24
|53
|23
|4
|Ofspor
|28
|13
|10
|5
|41
|30
|49
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|28
|13
|7
|8
|40
|29
|46
|11
|6
|Edirnespor
|28
|11
|8
|9
|33
|31
|41
|2
|7
|Belediye Derincespor
|28
|10
|10
|8
|37
|27
|40
|10
|8
|Fatsa Belediyespor
|28
|10
|8
|10
|22
|28
|38
|-6
|9
|Artvin Hopaspor
|28
|9
|9
|10
|39
|41
|36
|-2
|10
|Kızılcabölükspor
|28
|8
|10
|10
|29
|31
|34
|-2
|11
|Nevşehir Belediyespor
|28
|8
|7
|13
|27
|27
|31
|0
|12
|1877 Alemdağspor
|28
|8
|5
|15
|35
|48
|29
|-13
|13
|Çankaya FK
|28
|8
|4
|16
|23
|46
|28
|-23
|14
|Antalya Kemerspor
|28
|6
|6
|16
|25
|46
|24
|-21
|15
|Payasspor
|28
|5
|8
|15
|28
|48
|23
|-20
|16
|Manisaspor
|28
|1
|9
|18
|20
|52
|12
|-32
Fikstür
|21.04.2021
|Payasspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|21.04.2021
|Nevşehir Belediyespor
|0-0
|Kızılcabölükspor
|21.04.2021
|Manisaspor
|1-2
|Edirnespor
|21.04.2021
|Belediye Derincespor
|1-2
|Ofspor
|21.04.2021
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Yeşilyurt Belediyespor
|21.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|3-1
|Kemerspor 2003
|21.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Çankaya FK
|21.04.2021
|1928 Bucaspor
|4-0
|Fatsa Belediyespor