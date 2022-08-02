Pazar tezgahlarının zam şampiyonu belli oldu! Yaz aylarının vazgeçilmesi erik fiyatları dibi gördü!

İstanbul Ticaret Odası, Temmuz ayına ilişkin perakende fiyatlarını açıkladı. Açıklanan oranlara göre, fiyatı en çok düşen gıda ürünü karpuz oldu.

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Pazar tezgahlarının zam şampiyonu belli oldu! Yaz aylarının vazgeçilmesi erik fiyatları dibi gördü!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte duyurdu.

Pazar tezgahlarının zam şampiyonu belli oldu! Yaz aylarının vazgeçilmesi erik fiyatları dibi gördü!

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN BİBER OLDU

Açıklanan Temmuz ayı Gıda Harcamalarına göre, grubunda yer alan biber ücreti yüzde 58,34 ile fiyatı en fazla artan ürün olarak kaydedildi.

Pazar tezgahlarının zam şampiyonu belli oldu! Yaz aylarının vazgeçilmesi erik fiyatları dibi gördü!

SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÜZDE 44 ARTTI

İTO'nun açıklamalarına göre fiyatında artış olan diğer ürünler; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubundan yüzde 44,36 ile ilaçlar, yüzde 35,58 ile laboratuvar tahlil ücreti, aynı grupta yer alan yüzde 30,51 doktor muayene ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 23,08 ile tiyatro, gıda harcamalarından yüzde 21,21 ile limon, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 19 gazete olarak kayıtlara geçti.

Pazar tezgahlarının zam şampiyonu belli oldu! Yaz aylarının vazgeçilmesi erik fiyatları dibi gördü!

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN ERİK OLDU

Fiyatında azalış olan diğer ürünler ise şöyle; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 20,17 ile erik, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 18,47 ile benzin, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,87 ile şeftali, yüzde 11,91 ile maydanoz, yüzde 11,45 ile kavun, yüzde 9,22 ile bamya oldu.

Pazar tezgahlarının zam şampiyonu belli oldu! Yaz aylarının vazgeçilmesi erik fiyatları dibi gördü!

Pazar tezgahlarının zam şampiyonu belli oldu! Yaz aylarının vazgeçilmesi erik fiyatları dibi gördü!

Pazar tezgahlarının zam şampiyonu belli oldu! Yaz aylarının vazgeçilmesi erik fiyatları dibi gördü!

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