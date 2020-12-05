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Pazarspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Pazarspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Pazarspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Pazarspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Pazarspor ve Bayburt Özel İdare Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Pazarspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Pazar İlçe - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Pazarspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Pazarspor  Bayburt Özel İdare Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Pazar İlçe - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Pazarspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri
Erdoğan Özkaya(hakem), Okan Akbal(1. Yardımcı Hakem), Göktuğ Hazar Erel(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Geçgel(dördüncü Hakem)

PAZARSPORPazarspor

Pazarspor İlk 11
1. Çağrı Can Tanrıbilir, 19. Hakan Aydın, 21. Onur Civelek, 34. Ceyhun Sarı, 39. Emre Akgün, 53. Aykut Civelek, 55. Ömercan Öndaş, 61. Taha Gür, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 77. Muhammet Çelik, 99. Eren Karadağ

Yedekler
88. Melikhan Sarı, 5. Mete Karahan, 7. Hüseyin Eray Karataş, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 23. İbrahim Topaloğlu, 46. Ali Osman Karnapoğlu

Teknik Sorumlu
Cafer Aydın

Goller
Onur Civelek,43.dk (h), Hüseyin Eray Karataş,66.dk (f), Emre Akgün,69.dk (f), Eren Karadağ,89.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Aykut Civelek 57.dk, Sarı Kart Kadir Kaan Yurdakul 64.dk

Oyundan Çıkanlar
Çağrı Can Tanrıbilir 75.dk, Hakan Aydın 65.dk, Kadir Kaan Yurdakul 75.dk

Oyuna Girenler
Melikhan Sarı 75.dk, Hüseyin Eray Karataş 65.dk, Ali Osman Karnapoğlu 75.dk

BAYBURT ÖZEL İDARE SPORBayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
1. Erhan Aslan, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 6. Pekin Köşnek, 8. Savaş Yorulmaz, 10. Yasin Hatipoğlu, 20. Bilal Yener Arıca, 29. Nezir Özer, 34. Kadir Mert Örentepe, 61. Salih Seyis, 99. Can Ahmet Üstün

Yedekler
41. Enes Fidayeo, 2. Muhammet Eşref Bayansal, 7. Akın Açık, 9. Mustafa Bedirhan Çelik, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 24. Deniz Solmaz, 90. Rıdvan Okuş

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Sinan Altınel 65.dk

Oyundan Çıkanlar
Yasin Hatipoğlu 46.dk, Can Ahmet Üstün 46.dk, Bilal Yener Arıca 80.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Bedirhan Çelik 46.dk, Akın Açık 46.dk, Rıdvan Okuş 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor13101233113122
2Turgutluspor13904151727-2
3Van Spor137422013257
4Sakaryaspor126421813225
5Serik Belediyespor135621913216
6Karacabey Belediyespor136341812216
7Kırşehir Belediyespor12633159216
8Etimesgut Belediyespor135441512193
9Tarsus İdman Yurdu125342316187
10Kırklarelispor12462104186
111922 Konyaspor135261712175
12Pazarspor105141917162
13Bodrumspor134362622154
14Sivas Belediyespor123541818140
15Kastamonuspor13337122112-9
16Mamak FK12327102511-15
17Pendikspor12318141810-4
18Elazığspor12417142113-7
19Bayburt Özel İdare Spor103078179-9
20Kardemir Karabükspor1302113362-33

Fikstür

03.12.00201922 Konyaspor1-0Kastamonuspor
03.12.0020Van Spor2-2Serik Belediyespor
03.12.0020Tarsus İdman Yurdu4-0Turgutluspor
03.12.0020SakaryasporP-PElazığspor
03.12.0020Pazarspor4-0Bayburt Özel İdare Spor
03.12.0020Kırşehir Belediyespor3-1Sivas Belediyespor
03.12.0020Kırklarelispor0-0Kardemir Karabükspor
03.12.0020Karacabey Belediyespor1-0Pendikspor
03.12.0020Eyüpspor4-1Etimesgut Belediyespor
03.12.0020Bodrumspor7-2Başkent Akademi FK


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