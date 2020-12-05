Pazarspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Pazarspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Pazarspor ve Bayburt Özel İdare Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Pazarspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Pazar İlçe - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Pazarspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Pazar İlçe - Rize



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Pazarspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri

Erdoğan Özkaya(hakem), Okan Akbal(1. Yardımcı Hakem), Göktuğ Hazar Erel(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Geçgel(dördüncü Hakem)

Pazarspor

Pazarspor İlk 11

1. Çağrı Can Tanrıbilir, 19. Hakan Aydın, 21. Onur Civelek, 34. Ceyhun Sarı, 39. Emre Akgün, 53. Aykut Civelek, 55. Ömercan Öndaş, 61. Taha Gür, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 77. Muhammet Çelik, 99. Eren Karadağ



Yedekler

88. Melikhan Sarı, 5. Mete Karahan, 7. Hüseyin Eray Karataş, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 23. İbrahim Topaloğlu, 46. Ali Osman Karnapoğlu



Teknik Sorumlu

Cafer Aydın



Goller

Onur Civelek,43.dk (h), Hüseyin Eray Karataş,66.dk (f), Emre Akgün,69.dk (f), Eren Karadağ,89.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Aykut Civelek 57.dk, Sarı Kart Kadir Kaan Yurdakul 64.dk



Oyundan Çıkanlar

Çağrı Can Tanrıbilir 75.dk, Hakan Aydın 65.dk, Kadir Kaan Yurdakul 75.dk



Oyuna Girenler

Melikhan Sarı 75.dk, Hüseyin Eray Karataş 65.dk, Ali Osman Karnapoğlu 75.dk

Bayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11

1. Erhan Aslan, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 6. Pekin Köşnek, 8. Savaş Yorulmaz, 10. Yasin Hatipoğlu, 20. Bilal Yener Arıca, 29. Nezir Özer, 34. Kadir Mert Örentepe, 61. Salih Seyis, 99. Can Ahmet Üstün



Yedekler

41. Enes Fidayeo, 2. Muhammet Eşref Bayansal, 7. Akın Açık, 9. Mustafa Bedirhan Çelik, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 24. Deniz Solmaz, 90. Rıdvan Okuş



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Sinan Altınel 65.dk



Oyundan Çıkanlar

Yasin Hatipoğlu 46.dk, Can Ahmet Üstün 46.dk, Bilal Yener Arıca 80.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Bedirhan Çelik 46.dk, Akın Açık 46.dk, Rıdvan Okuş 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 13 10 1 2 33 11 31 22 2 Turgutluspor 13 9 0 4 15 17 27 -2 3 Van Spor 13 7 4 2 20 13 25 7 4 Sakaryaspor 12 6 4 2 18 13 22 5 5 Serik Belediyespor 13 5 6 2 19 13 21 6 6 Karacabey Belediyespor 13 6 3 4 18 12 21 6 7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 6 8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 3 9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 3 4 23 16 18 7 10 Kırklarelispor 12 4 6 2 10 4 18 6 11 1922 Konyaspor 13 5 2 6 17 12 17 5 12 Pazarspor 10 5 1 4 19 17 16 2 13 Bodrumspor 13 4 3 6 26 22 15 4 14 Sivas Belediyespor 12 3 5 4 18 18 14 0 15 Kastamonuspor 13 3 3 7 12 21 12 -9 16 Mamak FK 12 3 2 7 10 25 11 -15 17 Pendikspor 12 3 1 8 14 18 10 -4 18 Elazığspor 12 4 1 7 14 21 13 -7 19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 0 7 8 17 9 -9 20 Kardemir Karabükspor 13 0 2 11 3 36 2 -33

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