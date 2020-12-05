Pazarspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Pazarspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Pazarspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Pazarspor ve Bayburt Özel İdare Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Pazarspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Pazar İlçe - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Pazarspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Pazar İlçe - Rize
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Pazarspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri
Erdoğan Özkaya(hakem), Okan Akbal(1. Yardımcı Hakem), Göktuğ Hazar Erel(2. Yardımcı Hakem), Aytaç Geçgel(dördüncü Hakem)
Pazarspor İlk 11
1. Çağrı Can Tanrıbilir, 19. Hakan Aydın, 21. Onur Civelek, 34. Ceyhun Sarı, 39. Emre Akgün, 53. Aykut Civelek, 55. Ömercan Öndaş, 61. Taha Gür, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 77. Muhammet Çelik, 99. Eren Karadağ
Yedekler
88. Melikhan Sarı, 5. Mete Karahan, 7. Hüseyin Eray Karataş, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 23. İbrahim Topaloğlu, 46. Ali Osman Karnapoğlu
Teknik Sorumlu
Cafer Aydın
Goller
Onur Civelek,43.dk (h), Hüseyin Eray Karataş,66.dk (f), Emre Akgün,69.dk (f), Eren Karadağ,89.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Aykut Civelek 57.dk, Sarı Kart Kadir Kaan Yurdakul 64.dk
Oyundan Çıkanlar
Çağrı Can Tanrıbilir 75.dk, Hakan Aydın 65.dk, Kadir Kaan Yurdakul 75.dk
Oyuna Girenler
Melikhan Sarı 75.dk, Hüseyin Eray Karataş 65.dk, Ali Osman Karnapoğlu 75.dk
Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
1. Erhan Aslan, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 6. Pekin Köşnek, 8. Savaş Yorulmaz, 10. Yasin Hatipoğlu, 20. Bilal Yener Arıca, 29. Nezir Özer, 34. Kadir Mert Örentepe, 61. Salih Seyis, 99. Can Ahmet Üstün
Yedekler
41. Enes Fidayeo, 2. Muhammet Eşref Bayansal, 7. Akın Açık, 9. Mustafa Bedirhan Çelik, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 24. Deniz Solmaz, 90. Rıdvan Okuş
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Sinan Altınel 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Yasin Hatipoğlu 46.dk, Can Ahmet Üstün 46.dk, Bilal Yener Arıca 80.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Bedirhan Çelik 46.dk, Akın Açık 46.dk, Rıdvan Okuş 80.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|13
|10
|1
|2
|33
|11
|31
|22
|2
|Turgutluspor
|13
|9
|0
|4
|15
|17
|27
|-2
|3
|Van Spor
|13
|7
|4
|2
|20
|13
|25
|7
|4
|Sakaryaspor
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|22
|5
|5
|Serik Belediyespor
|13
|5
|6
|2
|19
|13
|21
|6
|6
|Karacabey Belediyespor
|13
|6
|3
|4
|18
|12
|21
|6
|7
|Kırşehir Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|15
|9
|21
|6
|8
|Etimesgut Belediyespor
|13
|5
|4
|4
|15
|12
|19
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|12
|5
|3
|4
|23
|16
|18
|7
|10
|Kırklarelispor
|12
|4
|6
|2
|10
|4
|18
|6
|11
|1922 Konyaspor
|13
|5
|2
|6
|17
|12
|17
|5
|12
|Pazarspor
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|16
|2
|13
|Bodrumspor
|13
|4
|3
|6
|26
|22
|15
|4
|14
|Sivas Belediyespor
|12
|3
|5
|4
|18
|18
|14
|0
|15
|Kastamonuspor
|13
|3
|3
|7
|12
|21
|12
|-9
|16
|Mamak FK
|12
|3
|2
|7
|10
|25
|11
|-15
|17
|Pendikspor
|12
|3
|1
|8
|14
|18
|10
|-4
|18
|Elazığspor
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|13
|-7
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|10
|3
|0
|7
|8
|17
|9
|-9
|20
|Kardemir Karabükspor
|13
|0
|2
|11
|3
|36
|2
|-33
Fikstür
|03.12.0020
|1922 Konyaspor
|1-0
|Kastamonuspor
|03.12.0020
|Van Spor
|2-2
|Serik Belediyespor
|03.12.0020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Turgutluspor
|03.12.0020
|Sakaryaspor
|P-P
|Elazığspor
|03.12.0020
|Pazarspor
|4-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|03.12.0020
|Kırşehir Belediyespor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|03.12.0020
|Kırklarelispor
|0-0
|Kardemir Karabükspor
|03.12.0020
|Karacabey Belediyespor
|1-0
|Pendikspor
|03.12.0020
|Eyüpspor
|4-1
|Etimesgut Belediyespor
|03.12.0020
|Bodrumspor
|7-2
|Başkent Akademi FK