Pazarspor final biletini son dakikada aldı!

TFF 3. Lig 3 Grup'ta play-off heyecanı devam ediyor. Bir üst lige yükselmek için mücadele eden ekipler, yarı final maçlarını tamamladı. Yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından finale çıkan takımlar belli oldu. Finalde, Nevşehir Belediyespor'u 90+6 bulduğu golle 2-1 mağlup eden Pazarspor ve Somaspor karşılaşacak.

Somaspor ise konuğu Muğlaspor’u 2-0’lık skorla geçmeyi başardı ve adını finale yazdırarak Pazarspor’un finaldeki rakibi oldu.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Aksu, Mehmet Eksik, Kadir Kaan Yurdakul (Eray Karataş dk. 71), Mithat Pala, Cevat Kuy, Aykut Civelek, Fatih Ergen (Şahinali Terzi dk. 90+2 ?), Can Vural (Muhammed Ali Aydın dk. 84), Mete Karahan, Mehmet Aytemiz

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, İlker Günaslan, Onur Ural, Ethem Pülgir, Okan Duran, Youssef Yeşilmen, Muhammed Emin Balcılar, Alper Yener (Tolgahan Çiçek dk. 46), Yasin Dülger, Oktay Gümüş (Ziya Şakar dk. 83), Emre Gemici

Goller: Mehmet Aytemiz (dk. 36), Eray Karataş (dk. 90+6) ( Pazarspor), Yasin Dülger (dk. 57) (Nevşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: İlker Günaslan (dk. 44) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Cevat Kuy, Mete Karahan (Pazarspor), Ethem Pülgir, Yasin Dülger (Nevşehir Belediyespor)