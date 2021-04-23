Pazarspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Pazarspor, Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Pazarspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Pazarspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Pazarspor sahasında Turgutluspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Pazar İlçe - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Pazarspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Pazar İlçe - Rize
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00
Pazarspor Turgutluspor Maçının Hakemleri
Mehmet Güngör(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Çağrı Ateş(2. Yardımcı Hakem), Gürkan Tanoğlu(dördüncü Hakem)
Pazarspor İlk 11
88. Melikhan Sarı, 5. Mete Karahan, 35. Eray Yüksel, 12. Feyyaz Aydil, 21. Onur Civelek, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 23. İbrahim Topaloğlu, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 55. Ömercan Öndaş, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 77. Muhammet Çelik
Yedekler
16. Erdem Karahan, 27. Mustafa Güngör, 11. Savaş Çakır, 19. Hakan Aydın, 20. Muhammet Nişancı, 34. Ceyhun Sarı, 39. Emre Akgün, 61. Taha Gür, 99. Eren Karadağ
Teknik Sorumlu
Sinan Durmuş
Goller
Feyyaz Aydil,52.dk (f), Eren Karadağ,67.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ali Osman Karnapoğlu 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Feyyaz Aydil 81.dk, Onur Civelek 66.dk, Kadir Kaan Yurdakul 81.dk, İbrahim Topaloğlu 61.dk
Oyuna Girenler
Hakan Aydın 81.dk, Eren Karadağ 66.dk, Ceyhun Sarı 81.dk, Savaş Çakır 61.dk
Turgutluspor İlk 11
54. Muhammet Taha Tepe, 27. Savaş Polat, 3. Hamit Kulya, 16. Mete Sevinç, 26. Yiğit Utku Gök, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 7. Samed Hakan Kılıç, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 10. Mithat Yaşar, 9. Muhammet Beşir, 37. Muhammet Haşim Çoban
Yedekler
12. Yunus Yağız, 4. Sinan Özkara, 61. Kadir Yazıcı, 77. Okan Erdik, 28. Emre Nasuh, 66. Mert Narin, 11. Muhammet Arslantaş
Teknik Sorumlu
Abdullah Ercan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Muhammet Haşim Çoban 30.dk, Muhammed Rıdvan Özdemir 73.dk, Marvin Sinan Büyüksakarya 85.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Arslantaş 30.dk, Okan Erdik 73.dk, Emre Nasuh 85.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|85
|53
|2
|Sakaryaspor
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|66
|30
|3
|Kırşehir Belediyespor
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|65
|23
|4
|Kırklarelispor
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|63
|26
|5
|Van Spor
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|63
|23
|6
|Bodrumspor
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|58
|27
|7
|Etimesgut Belediyespor
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|58
|26
|8
|Turgutluspor
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|52
|-9
|9
|Karacabey Belediyespor
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|49
|9
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|49
|6
|11
|Serik Belediyespor
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|49
|1
|12
|Pendikspor
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|47
|11
|13
|Pazarspor
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|47
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|44
|-10
|15
|Sivas Belediyespor
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|40
|4
|16
|1922 Konyaspor
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|39
|-2
|17
|Kastamonuspor
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|36
|-20
|18
|Elazığspor
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|32
|-33
|19
|Mamak FK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|24
|-78
|20
|Kardemir Karabükspor
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|5
|-87
Fikstür
|18.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Pendikspor
|22.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|2-2
|1922 Konyaspor
|22.04.2021
|Bodrumspor
|2-3
|Bayburt Özel İdare Spor
|22.04.2021
|Eyüpspor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|22.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Serik Belediyespor
|22.04.2021
|Kırklarelispor
|3-0
|Kastamonuspor
|22.04.2021
|Kırşehir Belediyespor
|3-0
|Elazığspor
|22.04.2021
|Pazarspor
|2-0
|Turgutluspor
|22.04.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Kardemir Karabükspor
|22.04.2021
|Van Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|22.04.2021
|Mamak FK
|1-6
|Pendikspor