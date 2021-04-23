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Pazarspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Pazarspor, Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Pazarspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Pazarspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Pazarspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Pazarspor sahasında Turgutluspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Pazar İlçe - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Pazarspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu?

Pazarspor, Turgutluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Pazarspor  Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Pazar İlçe - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00

Pazarspor Turgutluspor Maçının Hakemleri
Mehmet Güngör(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Çağrı Ateş(2. Yardımcı Hakem), Gürkan Tanoğlu(dördüncü Hakem)

PAZARSPORPazarspor

Pazarspor İlk 11
88. Melikhan Sarı, 5. Mete Karahan, 35. Eray Yüksel, 12. Feyyaz Aydil, 21. Onur Civelek, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 23. İbrahim Topaloğlu, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 55. Ömercan Öndaş, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 77. Muhammet Çelik

Yedekler
16. Erdem Karahan, 27. Mustafa Güngör, 11. Savaş Çakır, 19. Hakan Aydın, 20. Muhammet Nişancı, 34. Ceyhun Sarı, 39. Emre Akgün, 61. Taha Gür, 99. Eren Karadağ

Teknik Sorumlu
Sinan Durmuş

Goller
Feyyaz Aydil,52.dk (f), Eren Karadağ,67.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ali Osman Karnapoğlu 65.dk

Oyundan Çıkanlar
Feyyaz Aydil 81.dk, Onur Civelek 66.dk, Kadir Kaan Yurdakul 81.dk, İbrahim Topaloğlu 61.dk

Oyuna Girenler
Hakan Aydın 81.dk, Eren Karadağ 66.dk, Ceyhun Sarı 81.dk, Savaş Çakır 61.dk

TURGUTLUSPORTurgutluspor

Turgutluspor İlk 11
54. Muhammet Taha Tepe, 27. Savaş Polat, 3. Hamit Kulya, 16. Mete Sevinç, 26. Yiğit Utku Gök, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 7. Samed Hakan Kılıç, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 10. Mithat Yaşar, 9. Muhammet Beşir, 37. Muhammet Haşim Çoban

Yedekler
12. Yunus Yağız, 4. Sinan Özkara, 61. Kadir Yazıcı, 77. Okan Erdik, 28. Emre Nasuh, 66. Mert Narin, 11. Muhammet Arslantaş

Teknik Sorumlu
Abdullah Ercan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Muhammet Haşim Çoban 30.dk, Muhammed Rıdvan Özdemir 73.dk, Marvin Sinan Büyüksakarya 85.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Arslantaş 30.dk, Okan Erdik 73.dk, Emre Nasuh 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor35267275228553
2Sakaryaspor351812563336630
3Kırşehir Belediyespor35198850276523
4Kırklarelispor351712656306326
5Van Spor351961054316323
6Bodrumspor351771175485827
7Etimesgut Belediyespor351771155295826
8Turgutluspor3516415445352-9
9Karacabey Belediyespor351310124839499
10Tarsus İdman Yurdu351310125347496
11Serik Belediyespor351213104746491
12Pendikspor351451658474711
13Pazarspor35145165656470
14Bayburt Özel İdare Spor3513517455544-10
15Sivas Belediyespor35913135147404
161922 Konyaspor3510916434539-2
17Kastamonuspor3581215294936-20
18Elazığspor359521478032-33
19Mamak FK3566233010824-78
20Kardemir Karabükspor351232131005-87

Fikstür

18.04.2021Başkent Akademi FK Pendikspor
22.04.2021Tarsus İdman Yurdu2-21922 Konyaspor
22.04.2021Bodrumspor2-3Bayburt Özel İdare Spor
22.04.2021Eyüpspor3-1Sivas Belediyespor
22.04.2021Karacabey Belediyespor2-2Serik Belediyespor
22.04.2021Kırklarelispor3-0Kastamonuspor
22.04.2021Kırşehir Belediyespor3-0Elazığspor
22.04.2021Pazarspor2-0Turgutluspor
22.04.2021Sakaryaspor3-1Kardemir Karabükspor
22.04.2021Van Spor1-0Etimesgut Belediyespor
22.04.2021Mamak FK1-6Pendikspor
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