Pazarspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Pazarspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Pazarspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Pazarspor sahasında Turgutluspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Pazar İlçe - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Pazarspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu? Pazarspor, Turgutluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Pazarspor Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Pazar İlçe - Rize



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 15:00



Pazarspor Turgutluspor Maçının Hakemleri

Mehmet Güngör(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Çağrı Ateş(2. Yardımcı Hakem), Gürkan Tanoğlu(dördüncü Hakem)

Pazarspor

Pazarspor İlk 11

88. Melikhan Sarı, 5. Mete Karahan, 35. Eray Yüksel, 12. Feyyaz Aydil, 21. Onur Civelek, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 23. İbrahim Topaloğlu, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 55. Ömercan Öndaş, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 77. Muhammet Çelik



Yedekler

16. Erdem Karahan, 27. Mustafa Güngör, 11. Savaş Çakır, 19. Hakan Aydın, 20. Muhammet Nişancı, 34. Ceyhun Sarı, 39. Emre Akgün, 61. Taha Gür, 99. Eren Karadağ



Teknik Sorumlu

Sinan Durmuş



Goller

Feyyaz Aydil,52.dk (f), Eren Karadağ,67.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ali Osman Karnapoğlu 65.dk



Oyundan Çıkanlar

Feyyaz Aydil 81.dk, Onur Civelek 66.dk, Kadir Kaan Yurdakul 81.dk, İbrahim Topaloğlu 61.dk



Oyuna Girenler

Hakan Aydın 81.dk, Eren Karadağ 66.dk, Ceyhun Sarı 81.dk, Savaş Çakır 61.dk

Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

54. Muhammet Taha Tepe, 27. Savaş Polat, 3. Hamit Kulya, 16. Mete Sevinç, 26. Yiğit Utku Gök, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 7. Samed Hakan Kılıç, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 10. Mithat Yaşar, 9. Muhammet Beşir, 37. Muhammet Haşim Çoban



Yedekler

12. Yunus Yağız, 4. Sinan Özkara, 61. Kadir Yazıcı, 77. Okan Erdik, 28. Emre Nasuh, 66. Mert Narin, 11. Muhammet Arslantaş



Teknik Sorumlu

Abdullah Ercan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Muhammet Haşim Çoban 30.dk, Muhammed Rıdvan Özdemir 73.dk, Marvin Sinan Büyüksakarya 85.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Arslantaş 30.dk, Okan Erdik 73.dk, Emre Nasuh 85.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 35 26 7 2 75 22 85 53 2 Sakaryaspor 35 18 12 5 63 33 66 30 3 Kırşehir Belediyespor 35 19 8 8 50 27 65 23 4 Kırklarelispor 35 17 12 6 56 30 63 26 5 Van Spor 35 19 6 10 54 31 63 23 6 Bodrumspor 35 17 7 11 75 48 58 27 7 Etimesgut Belediyespor 35 17 7 11 55 29 58 26 8 Turgutluspor 35 16 4 15 44 53 52 -9 9 Karacabey Belediyespor 35 13 10 12 48 39 49 9 10 Tarsus İdman Yurdu 35 13 10 12 53 47 49 6 11 Serik Belediyespor 35 12 13 10 47 46 49 1 12 Pendikspor 35 14 5 16 58 47 47 11 13 Pazarspor 35 14 5 16 56 56 47 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 35 13 5 17 45 55 44 -10 15 Sivas Belediyespor 35 9 13 13 51 47 40 4 16 1922 Konyaspor 35 10 9 16 43 45 39 -2 17 Kastamonuspor 35 8 12 15 29 49 36 -20 18 Elazığspor 35 9 5 21 47 80 32 -33 19 Mamak FK 35 6 6 23 30 108 24 -78 20 Kardemir Karabükspor 35 1 2 32 13 100 5 -87

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