Peaky Blinders oyuncusunun şüpheli ölümü, evinde bulundu!

Netflix kanalında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından büyük ilgi gören Peaky Blinders dizisinin sevilen oyuncusu Toby Kirkup, göğüs ağrıları sebebiyle gittiği Huddersfield Kraliyet Hastanesi'nden taburcu olmasının ardından, evinde yalnız başına ölü bulundu.

Toby Kirkup, hastaneden taburcu edildikten saatler sonra öldü, Bradford Adli Tıp Kurumu'nda soruşturma başlatıldı. Emmerdale'de de çalışan yıldız, Başarılı oyuncu henüz 48 yaşındaydı.

Yorkshire Live raporuna göre, başarılı oyuncu göğüs ağrıları çekmesi ve kollarında karıncalanma hissetmesinin ardından tıbbi yardım desteği aldı. Sağlık görevlilerinim gastrit teşhisi koydukları Kirkup, tetkiklerin ardından evine gönderilen oyuncu, saatler sonra evinde ölü bulundu.

Ulaşılan bilgilere göre Toby Kirkup'un eve döndükten sonra durumu kötüleşti ve kal p krizi geçirmeden önce kusmaya başladı. Otopsi sonucu başarılı oyuncunun ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığı belirlendi. Ancak ailesinin tedavisiyle ilgili endişeleri olmasının ardından soruşturma başlatıldı.