Pedagoji ne demek, TDK'ya göre Pedagoji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pedagoji ne demek? Pedagoji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pedagoji kelimesi. Peki pedagoji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pedagoji nedir, pedagoji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Pedagoji kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Pedagoji kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PEDAGOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pedagoji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pedagoji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pedagoji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eğitim bilimi

