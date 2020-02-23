Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden maç pozu

Anıl Altan ile evlenen ve ikizleri olan Pelin Akil, derbi maçı başlamadan sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Oyuncu ikizleri ile poz verdi.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Makedon göçmeni babası ise Boşnak'tır. İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde iki yıl boyunca eğitim alan Pelin Akil ardından eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Televizyon ekranlarında 2011 yılında yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile adım atmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen Pelin Akil’in 2 çocuğu bulunmaktadır.

Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Rent Müzikali gibi birçok tiyatro ve Aile İşi, Ne Münasebet, Aşktan Kaçılmaz, Kızıl Elma, İnadına Yaşamak, Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler ve Kurt Kanunu gibi dizilerde roller almıştır. Pelin Akil, 1.72 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.