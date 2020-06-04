Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri ilk kez kamera karşısında!

Oyunculuklarının yanı sıra aşkları ve uzun süredir devam eden birliktelikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 14 aylık ikizleri Lina ve Alin ile bir reklam filmi için kamera karşısına geçti. Çiftin güzel ikizleri Alin ve Lina'nın reklam filmindeki sevimli ve rahat halleri izleyicilere '' Oyunculuk yeteneği aileden geliyor'' dedirtti.

Normalleşme sürecinde çekilen reklam filmi için gerekli tüm önlemler alındı. Ailenin ev halleri de izleyicilerden tam not aldı.

Güzel oyuncu Pelin Akil,çekimlerde hiç bir zorluk yaşamadıklarını şu sözlerle ifade etti:

''Reklam filminin çekimleri doğal akışında gerçekleşti, kurgu gibi olmadı. Bu açıdan çekimlerde de hiç zorlanmadık. Çocuklarım ile oynadığım bu reklam filmini tekrar tekrar izliyorum. Benim için çok anlamı olan bir reklam, izlemeye doyamıyorum” dedi.



''İKİZLER ÇOK HAREKETLİ''

Alin ve Lina’nın artık çok hareketlendiğini ve yerlerinde durmadıklarını belirten Anıl Altan ise sözlerin şu ifadelerle devam etti: “Malum ikizler büyüdü, oldukça da hareketlendiler. Birisini bezlerken öbürü kaçıyor. Külot bezi değiştirirken hızlıca hareket edebiliyorum ve onların da hızına yetişebiliyorum. O kadar hızlılar ki inanamıyorum”.

KARANTİNA SÜRECİNİ ÇOCUKLARIYLA EVDE GEÇİRDİLER

Pelin ve Anıl Altan çifti, “Karantina sürecini evde çocuklarla geçirdik ve gerçekten hayatımızda çok bir şey değişmedi. Onlar sayesinde anda kaldık, meşgul olduk, keyif aldık. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bu dönemde annelerimizin çok büyük desteği oldu. Tabii ki sokağa çıkmayı, arkadaşlarımızla olmayı, tiyatro seyretmeyi de çok özledik” dedi.