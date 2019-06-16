Pelin Öztekin nereli? Pelin Öztekin kimdir? | Müslüman mı Hristiyan mı? Pelin Öztekin sosyal medya hesabından paylaştığı bir resimle sosyal medya gündemine adeta bomba gibi düştü. Pelin Öztekin'in boynunda ki kolyeyi görenler "seni müslüman zannediyorduk " dedi Pelin Öztekin'e çok sayıda eleştiri geldi

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Alaçatı'da tatil yapan Pelin Öztekin'in paylaşımı tartışmalara sebep oldu. Pelin Öztekin'in takipçleri adeta birbirine girdi işte o paylaşım: TAKİPÇİLER BİRBİRİNE GİRDİ PELİN ÖZTEKİN KİMDİR? NERELİDİR? 1987 yılında İzmit’te doğdu. Babası ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’dir. İlk ve ortaöğretimini İstanbul Fenerbahçe’de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamıştır. Liseyi de Fenerbahçe Lisesi’nde okumuştur. Lisenin ardından 2005 yılında “Hayat Bilgisi” TV dizisinde ilk televizyon dizisine rol almıştır. 2006 yılında BKM Mutfak oyuncu kadrosuna katılmıştır. Atölyedeki eğitim sürecinde yeniden başlayan Bir Demet Tiyatro da birçok rol almıştır. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği “Hisseli Harikalar Kumpanyası” nda Şebnem karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştır. 2012 yılında ekranlara gelen “Benzemez Kimse Sana” isimli yarışma programına yarışmacı olarak katılmıştır. 20 Mart 2014 tarihinde mide ameliyatı geçirip 6 ayda 153 kilodan 100 kiloya düşen oyuncu Pelin Öztekin, 2015 yılında da şubat ayında 25 kilo daha verip 75 kiloya indi. 2013 - İki Kafadar Chinese Connection (Sibel)

2013 - Doksanlar (Neşe) 2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar 2009 - Neşeli Hayat (Kasiyer)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin)

2008 - Sınıf (Gökçe) 2006 - Bir Demet Tiyatro

2003 - Hayat Bilgisi (Demet)



