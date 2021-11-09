Pelin Öztekin'i tanıyacak mısınız? Hüzünlendiren Rasim Öztekin paylaşımı! "Keşke hep çocuk kalsak”
Oyuncu Pelin Öztekin, yaşamını yitiren babası Rasim Öztekin’e olan özlemini bir paylaşımla dile getirerek “Keşke hep çocuk kalsak” dedi.
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, geçtiğimiz mart ayında geçirdiği kalp krizinden hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin’i videoyla andı. Paylaşımında özlemini dile getiren Pelin Öztekin, şunları yazdı:
“Bazı mesajlar var hala dönüp bakamadığım, okuyup, cevap veremediğim ama yine de silemediğim. Bugün, tam şuan o mesajlardan biriyle istemsizce bakıştık. Nedensizce mesaja bastım ve karşıma bu video çıktı. Ferruh abi çekmiş, sanırım 4 veya 5 yaşımdayım.
Bazı hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu! Annemin güzelliği ve babamdan aldığım belki de ilk oyunculuk dersim. Videodan çıkamıyorum, ‘Keşke hep çocuk kalsak’ lafını hiç bu kadar derinimde hissetmemiştim. Çok Özledim be ÇOK!”
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