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  3. Penaltı atışlarında Morata kaçırdı, tur gitti

Penaltı atışlarında Morata kaçırdı, tur gitti

EURO 2020'de yarı finalde İtalya ile İspanya eşleşmişti. Erken final olarak nitelendirilen bu karşılaşmayı dün akşam milyonlar takip etti. Attığı golle maçı penaltılara götürmeyi başaran Alvaro Morata, penaltılardaki atışını kaçırdı ve takımının Avrupa Şampiyonası'na veda etmesini sağlamış oldu.

Penaltı atışlarında Morata kaçırdı, tur gitti

Avrupa Şampiyonası'nın yarı finaldeki ilk karşılaşması gerçekleşti. İtalya ile İspanya'nın karşı karşıya geldiği maçta ilk gol 60. dakikada Chiesa'dan geldi. Bu şık golle birlikte İtalya öne geçmiş oldu. İspanya'dan yanıt dakika 80'de geldi. Alvaro Morata karşı karşıya pozisyonda kaleciyle topu ayrı yerlere göndererek eşitliği sağladı. 90 dakika ve uzatmalar bu skorla tamamlanınca seri penaltı atışlarına geçildi.

GÜLEN TARAF İTALYA

ilk penaltılar iki takım adına da kaçtı. Locatelli ve Olmo penaltıları gole çeviremedi

İkinci atışlarda Berotti ve Moreno takımları adına penatlıları golle sonuçlandırdı.

Üçüncü penaltılarda da iki takım hata yapmadı. Bonucci ve Alcantara penaltıları gole çevirdi.

Dördün atışlarda İtalya adına Bernardeschi penaltıyı gol yaparken, İspanya'nın golünü atarak maçı uzatmalara taşıyan Morata bu atışı kaçırdı.

Son atışta Jorginho topu ağlara gönderince İtalya turlamış oldu.

Penaltı atışlarında Morata kaçırdı, tur gitti

MORATA TORRESİ'İ GEÇTİ

EURO 2020'de üçüncü golünü atan Morata Avrupa Şampiyonası'ndaki gol sayısını 6 ya yükseltti. Böylece bu turnuvada İspanya forması ile 5 golü bulunan Fernando Torres'i geçmiş oldu.

Penaltı atışlarında Morata kaçırdı, tur gitti

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