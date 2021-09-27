Penceresi olmayan 15 metrekare ev için 2 bin lira kira istediler! Sosyal medya ayaklandı, vatandaşların tepkisi çok sert oldu

Türkiye'de son günlerde ev kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışları vatandaşların tepkisini çekerken İstanbul Şişli'deki bir evin yüksek kirası ve özellikleri tepkilerin odağında yer aldı.

EVİN ÖZELLİKLERİ PES DEDİRTTİ

Bir internet sitesinde yer alan ilanda evin 15 metrekare olduğu belirtildi. 2 bin TL kira istenen evin özelliklerin anlatıldığı açıklama kısmında, dairede pencere olmadığı, havalandırma olduğu kaydedildi. Tek kişilik olduğu ifade edilen dairede telefon çekmediği için WİFİ ile bağlantı sağlandığı kaydedildi.

VATANDAŞLAR DEMEDİKLERİNİ BIRAKMADI

Söz konusu dairenin ilanını gören vatandaşlar çok sayıda eleştiride bulundular. İşte vatandaşların yorumları:

- Eğer dışarıdan söylediğim yemeğin parasını ödeyecekse tamam yapmam. Öbür türlü daha çok bekler.

- Allah'ın cezaları başka bir şey diyemiyorum yazık bu Ülke de yaşayan çoğu kişiye bıktık artık. Kiraya bak üstelik insani yaşamaya elverişli bir yer bile değil.

- Utanmıyorlar şu evi kiraya vermekten kiraya vermeyi de geçtim 2000 lira istemekten.

-Bu ilanı verenlerin yargılanması gerek.

-İmar barışından yararlanıp depoyu mesken yapmışlardır. Devlete verdikleri verginin acısını da vatandaştan çıkaracaklar tabii. Yazık ya yazık. Rezalet...

- Bakın lüksten vazgeçtim. İnsanın peynir, zeytin, süt, yumurta, tavuk, tereyağı, çay, kahve ve barınması ülkede bu kadar pahalı olmamalı. Dünyaya gelmişiz bir kere düşündüğümüz şeylere bak Allah aşkına.

- Cinsiyet eşitliğine aykırı ilan paylaşımı yapılmış, bu tarz ilanlara daha önce Yargıtay'ın vermiş olduğu emsal maddi cezalar var, ev sahibine ve emlakçıya.

- Artık midem bulanıyor bu insanlardan. İnsanların muhtaçlıklarını paraya çevirmekte milletimizin üstüne yok.