Pendik Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), sel mağdurlarına destek için yola çıkıyor!

Türkiye'deki çoğu il ve ilçeden desteğin geldiği Kastamonu'da yaşanan sel felaketindeki arama ve kurtarma çalışmaları için Pendik Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) de yola koyuldu. AKOM'da hazırlıklarını tamamlayan ekip, Kastamonu'da vatandaşların yaralarına merhem olacak.

Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına büyük katkı sağlayan Pendik Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), şimdi de Kastamonu'da sel felaketinin ardından gerçekleşecek olan arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerinde destek verecek. 13 personel, bir arazi aracı, bir keşif aracı ve bir kepçeyle bölgedeki çalışmalara destek vermek için yola koyulan ekip, AFAD işbirliğinde vatandaşlara yardım edecek.