Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çamlık Mahallesi'nde bulunan Aydos Spor Kompleksi’nde düzenlenen akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Pendik Belediyesinin yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi vererek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ahmet Cin, basın mensuplarının sorularını da içtenlikle yanıtladı.

"AH VAH ETMEK İSTEMİYORUZ"

Önemli açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Cin, 2019 yılında deprem riski nedeniyle yıkılıp şuan Pentaş tarafından otopark olarak işletilen eksi Pendik Belediye binasının olduğu yere çok güzel bir cazibe merkezi yapmak istediklerini söyledi.

Pendik’in tam merkezi olması nedeniyle çok değerli bir alan olduğunu bu nedenle yapılacak eser konusunda bir türlü karar veremediklerini dile getiren Başkan Ahmet Cin, "Halkın buradaki beklenti ve önerilerini de alarak güzel bir eser yapmak istiyoruz. Bu alanla ilgili hata yapmak, sonrasında ah vah edip, ‘keşke şunu yapsaydık’ demek de etmek istemiyoruz. O yüzden burası ile ilgili düşünce ve çalışmalarımız devam ediyor” diyerek basın mensuplarından da fikir istedi.

"EN ÇOK YATIRIM YAPAN BELEDİYEYİZ"

Geçtiğimiz 3.5 yıllık gibi kısa dönemde 750 milyon liralık yatırım yaparak İstanbul’daki belediyeler arasında en çok yatırım yapan belediye olduklarını ifade eden Ahmet Cin, pandemi döneminde sosyal belediyecilik anlayışıyla 200 bin haneye yardımda bulunduklarını bununla beraber 60 km yağmur suyu kanalı inşa ettiklerini söyledi.

YENİ BELEDİYE BİNASI

525 günde tamamlanması düşünülen ve yapımı halen devam eden yeni belediye binasını ilişkin açıklama yapan Ahmet Cin, "Yıl sonuna kadar önemli ölçüde bitmiş olur. Buraya ilk etapta bazı müdürlüklerimizi taşırız. Şuan temel atma aşamasındayız. Bu kısımdan sonra hızlı inşasının olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE GÖNDERME

Sadece kendi imkanlarıyla 60 km yol yaparak rekor kırdıklarını söyleyen Ahmet Cin, "Çok polemiğe girmek istemiyorum ancak, İstanbul Büyükşehir belediyesi bu kadar yaptı mı? Açıkçası bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERE YÜZDE 80 ZAM

Yüksek enflasyon nedeniyle belediye işçilerinin maaşlarında çok büyük iyileştirmeye gittiklerini Türkiye ölçeğinde böyle bir iyileştirmeye giden bir kamu kurumu olmadığını sözlerinde yer veren Ahmet Cin, tüm sosyal olanaklarla beraber en düşük işçi maaşının Pendik Belediyesinde 9 bin 300 lira olduğunu söyledi.

"MALİ OLARAK ÇOK GÜÇLÜ BİR BELEDİYEYİZ"

Haber sitemizi toplantıda temsil eden CTO’muz Yusuf Saray da bir söz alarak, mali açıdan belediyenin durumu hakkında Başkan Ahmet Cin’den bilgi istedi.

Başkan ise, Pendik Belediyesi olarak vadesi gelmiş hiçbir borçlarının bulunmadıklarını mali açından çok güçlü bir belediye olduklarını 2021 yılında bütçe fazlası verdiklerini söyledi. 2022 yılının ise beklentilerinin yine üzerinde geçeceğini belirten Cin, bununla beraber mal ve hizmet alımında da en az hizmet alan belediye olduklarını, israf konusunda çok cimri bir anlayış içerisinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: Bölge Gündem Haber Merkezi