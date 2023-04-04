Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'teki son seçim anket sonucunu açıkladı! Cumhur ittifakı oyu kaç?

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için Pendik'te yapılan son seçim anket sonucu açıkladı. Bakın ittifakın oyu kaç?

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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'teki son seçim anket sonucunu açıkladı! Cumhur ittifakı oyu kaç? 1

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ilçede yayın yapan yerel ve ulusal gazetecilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

14 Mayıs'taki yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Belediye Ahmet Cin, "Biz her seçimde önemli önemli olacak diyoruz ama bu seçim hakikaten cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzyılın seçimi olacak. Yani istikrar devam edecek mi, gelişimler devam edecek mi? sorularının Kararı verilecek. Burada kimin ne düşündüğü belli. Kim kimlerle beraber saf tutuğu da belli. Dolayısıyla hiç şüphem yok geçmişte olduğu gibi milletimiz yine doğru kararı verecektir” diye konuştu.

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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'teki son seçim anket sonucunu açıkladı! Cumhur ittifakı oyu kaç?
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