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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'teki son seçim anket sonucunu açıkladı! Cumhur ittifakı oyu kaç?
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için Pendik'te yapılan son seçim anket sonucu açıkladı. Bakın ittifakın oyu kaç?
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