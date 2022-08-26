Pendik Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor! Süreyyapaşa Caddesi'ndeki yollar ve kaldırımlar yenilendi!

çevre düzenlemelerine süratll bir şekilde devam eden Pendik Belediyesi ekipleri son olarak Süreyyapaşa Caddesi üzerinde çevre çalışmaları yaptılar.

Rukiye Karapunar
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Pendik Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor! Süreyyapaşa Caddesi'ndeki yollar ve kaldırımlar yenilendi!

Pendik Belediyesi ilçe genelinde çevre ve bahçe düzenlemelerine devam ediyor. Her hafta bir mahallede ve sokakta çalışmalara devam eden belediye ekipleri bu hafta da Pendik yolu üzerindeki Süreyyapaşa Caddesi üzerinde yol yapım çalışmalarına başlayarak yollarda ve kaldırımlarda yenileme yaptılar.

YOLLAR VE KALDIRIMLAR YENİLENDİ

Süreyyapaşa Caddesi’nde asfalt serimi gerçekleştiren belediye ekipleri Sapanbağları ve Yeni Mahalle’den geçen caddeye asfalt serimi sonrası araçlar ve yayalar için beyaz çizgiler çektiler, bozuk olan kaldırımlarda bakım ve onarım çalışması yaptılar.

GECE SAATLERİNDE ÇALIŞTILAR

Kartal ile sınırı bulunmasından dolayı gündüzleri yoğun bir şekilde işleyen caddeyi araç sahiplerinin rahat bir şekilde kullanabilmesi için belediye ekipleri çevre çalışmaları gece saatlerinde gerçekleştirdiler.

Pendik Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor! Süreyyapaşa Caddesi'ndeki yollar ve kaldırımlar yenilendi!Pendik Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor! Süreyyapaşa Caddesi'ndeki yollar ve kaldırımlar yenilendi!Pendik Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor! Süreyyapaşa Caddesi'ndeki yollar ve kaldırımlar yenilendi!Pendik Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor! Süreyyapaşa Caddesi'ndeki yollar ve kaldırımlar yenilendi!Pendik Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor! Süreyyapaşa Caddesi'ndeki yollar ve kaldırımlar yenilendi!

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