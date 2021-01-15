İngiliz basınından flaş iddia! West Bromwich, Diagne ile ilgileniyor!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamaEşini aldatan Didier Drogba'dan flaş açıklama!Engelleri yıkan kitaplarıyla ünlenmişti! Dr. Şadi Yazıcı, o yazarı evinde ziyaret ettiBakan Çavuşoğlu: Pakistan'la bağ ve işbirliğimizi güçlendireceğiz!Cani evlat tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti!Pendik Belediyesi ekipleri, Yayalar Mahallesi’ne yeni bir yol kazandırıyor!Türksat 4a frekans 2021 otomatik arama nasıl yapılır? Güncelleme nasıl yapılır?Dakar Rallisi’nde şampiyonlar belli oldu!Tuzla'da 2021 yılında doğan ilk bebeklere Belediye'den sürpriz hediye!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik Belediyesi ekipleri, Yayalar Mahallesi’ne yeni bir yol kazandırıyor!

Pendik Belediyesi ekipleri, Yayalar Mahallesi’ne yeni bir yol kazandırıyor!

İlçe genelinde yol açma ve genişletme çalışmalarına son sürat devam eden Pendik Belediyesi, Nezaket Sokak ile Sazlık Sokak birleştirerek Yayalar Mahallesi’nde yeni bir yol daha açıyor.

Pendik Belediyesi ekipleri, Yayalar Mahallesi’ne yeni bir yol kazandırıyor!

Pendik'te 15 metre genişliğinde yeni bir cadde açmayı hedefleyen belediye ekipleri, yaptıkları çalışma ile Ankara Caddesi, Yayalar ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddelerine bağlanmayı hedefliyor.

Pendik Belediyesinin yol açma ve genişletme çalışmaları hızla sürüyor. Son olarak belediye ekipleri Yayalar Mahallesi’ne yeni bir cadde kazandırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, Nezaket Sokak ile Sazlık Sokak’ı birleştirerek 15 metre genişliğinde yeni bir cadde haline getiriyor.

Pendik Belediyesi ekipleri, Yayalar Mahallesi’ne yeni bir yol kazandırıyor!

3 CADDEYE BAĞLANACAK

Kaldırım yapımı ve asfalt serimi sonrasında 1 kilometre uzunluğundaki yeni caddeyle birlikte Ankara Caddesi, Yayalar Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’ne bağlanacak. Belediye ekipleri geçtiğimiz aylarda Yayalar Mahallesi Saygı Sokak’ta yol açma çalışması yaparak sokağı Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’ne bağlamıştı.

Pendik Belediyesi ekipleri, Yayalar Mahallesi’ne yeni bir yol kazandırıyor!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
HABERE YORUM KAT