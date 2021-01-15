Pendik Belediyesi ekipleri, Yayalar Mahallesi’ne yeni bir yol kazandırıyor!

Pendik'te 15 metre genişliğinde yeni bir cadde açmayı hedefleyen belediye ekipleri, yaptıkları çalışma ile Ankara Caddesi, Yayalar ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddelerine bağlanmayı hedefliyor.

Pendik Belediyesinin yol açma ve genişletme çalışmaları hızla sürüyor. Son olarak belediye ekipleri Yayalar Mahallesi’ne yeni bir cadde kazandırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, Nezaket Sokak ile Sazlık Sokak’ı birleştirerek 15 metre genişliğinde yeni bir cadde haline getiriyor.

3 CADDEYE BAĞLANACAK

Kaldırım yapımı ve asfalt serimi sonrasında 1 kilometre uzunluğundaki yeni caddeyle birlikte Ankara Caddesi, Yayalar Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’ne bağlanacak. Belediye ekipleri geçtiğimiz aylarda Yayalar Mahallesi Saygı Sokak’ta yol açma çalışması yaparak sokağı Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’ne bağlamıştı.