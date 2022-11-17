Pendik Belediyesi ekiplerinden ilçe genelinde okullarda bakım ve tadilat çalışması!

Pendik Belediyesi ekipleri okulların ara tatilin olmasıyla birlikte ilçe genelinde bulunan okullarda temizlik çalışması yapıyor.

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Pendik Belediyesi ekiplerinden ilçe genelinde okullarda bakım ve tadilat çalışması!

Okulların bir haftalık ara tatile girmesi sonrası Pendik Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki okullarda temizlik çalışması başlattı. Okul içinde ve okul bahçelerinde yapılan temizlik ve bakım çalışmaların tatil dönemi bitene kadar bitirilmesi planlanıyor.

OKULLAR PIRIL PIRIL ODLU

İlçe genelindeki okulların tamamında gerçekleştirilen çalışma kapsamında sınıflar, lavabolar ve kütüphaneler salgın hastalıklara karşı dezenfekte ediliyor. Ayrıca okulların bahçeleri yıkanıp temizleniyor ve bahçelerde bulunan ağaçlar belediye ekiplerince budanıyor.

TADİLATLA SIKINTILI ALANLAR ONARILIYOR

Belediye ekipleri diğer yandan bahçe zemini gibi okulların tadilata ihtiyacı olan bölümlerini onarıyor. Bu okullardan biri de Mahir İz İlkokulu. Şeyhli Mahallesi’nde bulunan okulun bahçe zemininin yağışlı havalarda su tutması üzerinde belediye ekipleri tadilat çalışması başlattı. Çalışma kapsamında bahçeye ızgara yapımına başlandı.

Pendik Belediyesi ekiplerinde ilçe genelinde okullarda bakım ve tadilat çalışması!Pendik Belediyesi ekiplerinde ilçe genelinde okullarda bakım ve tadilat çalışması!Pendik Belediyesi ekiplerinde ilçe genelinde okullarda bakım ve tadilat çalışması!Pendik Belediyesi ekiplerinde ilçe genelinde okullarda bakım ve tadilat çalışması!Pendik Belediyesi ekiplerinde ilçe genelinde okullarda bakım ve tadilat çalışması!Pendik Belediyesi ekiplerinde ilçe genelinde okullarda bakım ve tadilat çalışması!

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