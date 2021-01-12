Pendik Belediyesi ekiplerinden haşerelere kaşı mücadeleye erken önlem!

Pendik Belediyesi ilaçlama ekipleri, yaz aylarında sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasını önlemek amacıyla ilaçlama çalışmalarına şimdiden başladı.

Çalışma kapsamında belediye ekipleri kışlık uykudaki ergin sivrisinek ve karasinekler için sisleme yöntemiyle ilaçlama yapıyor. Ekipler, özel donanımlarla rögar kapaklarını açmadan kanalları ilaçlıyor. Böylece sivrisinek ve karasineklerin yaz aylarındaki popülasyon seviyeleri düşürülmeye çalışılıyor.