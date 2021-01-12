Pendik Belediyesi ekiplerinden haşerelere kaşı mücadeleye erken önlem!
Kış aylarında uyku halinde olan ergin sivrisinek ve karasinekler için Pendik Belediyesi ekipleri yaz aylarında yayılımı azaltmak amacıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına şimdiden başladı.
Pendik Belediyesi ilaçlama ekipleri, yaz aylarında sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasını önlemek amacıyla ilaçlama çalışmalarına şimdiden başladı.
Çalışma kapsamında belediye ekipleri kışlık uykudaki ergin sivrisinek ve karasinekler için sisleme yöntemiyle ilaçlama yapıyor. Ekipler, özel donanımlarla rögar kapaklarını açmadan kanalları ilaçlıyor. Böylece sivrisinek ve karasineklerin yaz aylarındaki popülasyon seviyeleri düşürülmeye çalışılıyor.