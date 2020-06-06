Pendik Belediyesi'nden kaçak maske operasyonu: Değeri 1,5 milyon TL!

Pendik'te belediyeye ait Zabıta ekipleri koronavirüs tedbirlerince yürütülen kaçak maske operasyonlarında toplam değeri 1,5 milyon TL olan bir milyonu aşkın kaçak maske ele geçirdi.

İlçe'de koronavirüs salgını sürecinde yasa dışı yollardan maske üretimi yapan hiçbir işletmeye göz açtırılmadı.

Pendik Emniyeti ve İlçe Sağlık Müdürlüğüyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen maske ve maske üretiminde kullanılan tıbbi malzemenin toplam değeri 1,5 milyon TL. Duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlar sonucu ele geçirilen maskeler, İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

MASKELER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VERİLECEK

Ele geçirilen maskeler, koronavirüs ile en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanımına sunuluyor.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yetkililer vatandaşlardan, benzer kaçak maske üretimi yapıldığı düşünülen yerleri 444 81 80 numaralı Pendik Belediyesi Zabıta İhbar Hattına bildirmelerini istedi.