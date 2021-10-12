Yaptığı konuşmayla Altın Portakal'a damga vuran Hazal Kaya paylaşımıyla dikkat çekti! "Ne şanslıyım"Dolar yükseldi, altın fiyatları fırladı! Gram altın hiç bu kadar yükselmemişti! İşte 12 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatlarıPendik Belediyesi kursları başlattı; ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi baranşlarında kurs veriliyorPersoneline attığı 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı! Mahkemenin aldığı tartışmalı karar!ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar kimdir,? Nereli, kaç yaşında? Hakan Şenoyar görevden neden alındı?Nim ne demek, TDK'ya göre Nim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sosyal Olgu ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olgu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İnşaat Demiri Bağlama Ustası Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Konferansına video mesaj! "Tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır"
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik Belediyesi kursları başlattı; ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi baranşlarında kurs veriliyor

Pendik Belediyesi kursları başlattı; ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi baranşlarında kurs veriliyor

Pendik Belediyesi; el sanatları, görsel sanatlar ve enstrüman kursları başladı. Bu dönem 2 bin kursiyerin katıldığı kurslarda bu yıl ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi branşlarında eğitim verilecek. Kursları başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecek.

Pendik Belediyesi kursları başlattı; ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi baranşlarında kurs veriliyor

Pendik Sanat ve Mesleki Eğitimi Merkezi (PESEM) kurs kayıtlarının tamamlanmasının ardından yeni dönem faaliyetlerine başladı.

El sanatları, görsel sanatlar ve enstrüman dallarında verilen kurslara ilgi yoğun oldu. 25 branşta toplamda 2 bin kişi belediyeye ait kültür merkezlerinde eğitim almaya başladı. Bu dönem kurslara seramik, kanun ve kaligrafi dalları da eklendi.

KATILIM BELGESİ VERİLECEK

Geçen yıl internet üzerinden verilen eğitimler yeni dönemde pandemi tedbirlerine bağlı olarak yüz yüze şeklinde gerçekleşecek. Kurslar mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Her dönem olduğu gibi kurs sonunda kursiyerler, kurs eğiticileri eşliğinde branşlara göre sezon kapanış sergisi ve konserler gerçekleştirecek. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

Pendik Belediyesi kursları başlattı; ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi baranşlarında kurs veriliyorPendik Belediyesi kursları başlattı; ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi baranşlarında kurs veriliyorPendik Belediyesi kursları başlattı; ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi baranşlarında kurs veriliyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT