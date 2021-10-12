Pendik Belediyesi kursları başlattı; ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi baranşlarında kurs veriliyor

Pendik Sanat ve Mesleki Eğitimi Merkezi (PESEM) kurs kayıtlarının tamamlanmasının ardından yeni dönem faaliyetlerine başladı.

El sanatları, görsel sanatlar ve enstrüman dallarında verilen kurslara ilgi yoğun oldu. 25 branşta toplamda 2 bin kişi belediyeye ait kültür merkezlerinde eğitim almaya başladı. Bu dönem kurslara seramik, kanun ve kaligrafi dalları da eklendi.

KATILIM BELGESİ VERİLECEK

Geçen yıl internet üzerinden verilen eğitimler yeni dönemde pandemi tedbirlerine bağlı olarak yüz yüze şeklinde gerçekleşecek. Kurslar mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Her dönem olduğu gibi kurs sonunda kursiyerler, kurs eğiticileri eşliğinde branşlara göre sezon kapanış sergisi ve konserler gerçekleştirecek. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.