Pendik Belediyesi okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor

Spor kulüpleri ve okullara katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen törendeki konuşmasında farklı branşlarda Pendik'i gururlandıran arkadaşlarında başarılarının devamını diledi.

Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençlere seslenerek: “Gelecekle ilgili planlarımızda önemli yeriniz var. Sizler için projeler üretip yatırımlar yapıyoruz. Şu sıralar Gençlik Kampımızı kışın da kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Gençlik Teknoloji ve Gelişim Merkezi projemiz var. Yakında gerçekleştireceğimiz bu projelerin hepsi sizler için, ülkemiz için. Sizlerden de çok çalışıp başarılı olmanızı bekliyoruz. 65 sporcu kardeşimiz farklı branşlarda dereceler elde ederek bizi gururlandırdı. Bu başarılarınızın devamını bekliyoruz”dedi.