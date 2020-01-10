Pendik Belediyesi okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor
Bu yıl 166 okula spor malzemesi desteği veren Pendik Belediyesi, çalışmalarına son hız devam ediyor. Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’ndeki törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ''Gelecekle ilgili planlarımızda önemli yeriniz var. Sizlerden de çok çalışıp başarılı olmanızı bekliyoruz'' dedi.
Spor kulüpleri ve okullara katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen törendeki konuşmasında farklı branşlarda Pendik'i gururlandıran arkadaşlarında başarılarının devamını diledi.
Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençlere seslenerek: “Gelecekle ilgili planlarımızda önemli yeriniz var. Sizler için projeler üretip yatırımlar yapıyoruz. Şu sıralar Gençlik Kampımızı kışın da kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Gençlik Teknoloji ve Gelişim Merkezi projemiz var. Yakında gerçekleştireceğimiz bu projelerin hepsi sizler için, ülkemiz için. Sizlerden de çok çalışıp başarılı olmanızı bekliyoruz. 65 sporcu kardeşimiz farklı branşlarda dereceler elde ederek bizi gururlandırdı. Bu başarılarınızın devamını bekliyoruz”dedi.
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