Pendik Belediyesi tablet başvuru formu! Tablet başvurusu nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından internette sıkça bakılmaya başlandı. Pendik Belediyesi'nin “EBA İÇİN TABLET DAYANIŞMASI” adıyla başlattığı bu kampanyanın detaylarına biz de haberimizde yer verdik.

Koronavirüs Salgını tedbirleri nedeniyle milyonlarca öğrenci, eğitimine uzaktan devam etmek zorunda kaldı. Pendik Belediyesi çatısı altından faaliyet gösteren Pendik Gönüllüsü Platformu da bilgisayar ya da tableti olmayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için harekete geçerek öğren “EBA İçin Tablet Dayanışması” Kampanyası başlattı. Kampanyayla ihtiyaç duyulmayan çalışır durumdaki tabletlerin sosyal incelemesi yapılmış ve mağduriyeti tespit edilmiş ailelerin okul çağındaki çocuklarına ve yetim / öksüz çocuklara ulaştırılması hedefleniyor.

TABLET BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Hayırseverler “EBA İçin Tablet Dayanışması” Kampanyasına iki şekilde katılabilecek. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç duymadıkları çalışır durumdaki tabletleri doğrudan bağışlayabilecek. İkinci yöntemde ise Gönül Köprüsü Bağış Hesap Numarası olan TR47 0001 5001 5800 7309 8724 39 IBAN’a diledikleri miktarda para göndererek bağış yapabilecek.

AHMET CİN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kampanyayı sosyal medyadan paylaşan Belediye Başkanı Ahmet Cin “Askıda Ekmek, Askıda Yemek ve Veresiye Defreri Kapatma kampanyalarınıza yeni bir dayanışma kampanyası eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.