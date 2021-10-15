Pendik Belediyesi tarafından okullara spor malzemesi desteği verildi

Pendik Belediyesi, ilçe genelindeki okullara spor malzemesi dağıtımı yaptı. Kurtköy Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törenle spor malzemeleri okula teslim edildi.

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Aydoğdu’nun da katıldığı törende konuşan Başkan Ahmet Cin,spora desteklerinin süreceğini vurguladı.

Başkan Ahmet Cin, “Spor alanında Pendik öncü ilçelerden, bu alanda ciddi çalışmalar yapan bir belediyeyiz. 172 tane okulumuza spor malzemesi yardımı yapıyoruz. Bu yardımın içeriğinin zenginleştirilmesiyle ilgili arkadaşlarımızla konuştum. İnşallah, ileride daha da güzel içeriklerle sizlere yardımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

ŞAMPİYON OLAN SPORCUNUN ADI SPOR KOMPLEKSİNE VERİLECEK

Belediye Başkanı Ahmet Cin konuşmasında Pendik Belediyesinin spora yönelik fiziki yatırımlarına değinerek “Geçtiğimiz haftalarda olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli’nin ismini bir spor kompleksimize vermiştik. Kasım ayı başında da okçulukta şampiyon olan Mete Gazoz kardeşimizin ismiyle bir kompleksimizi açacağız.” müjdeyi verdi.